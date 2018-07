„Jis nebėra kritinės būklės“, – paskelbė pietų Anglijoje esančios Solsberio rajono ligoninės slaugytojų vadovė Lorna Wilkinson. Pasak jos, 45 metų Charlie'o Rowley būklė naktį pagerėjo ir dabar yra „sunki, bet stabili“. „Dar reikės kiek palaukti, kad Charlie pasveiktų, tačiau pažanga, kurią dabar matome, suteikia optimizmo“, – sakoma jos pranešime. Kitame policijos paskelbtame pranešime sakoma, kad pareigūnai jau kalbėjosi su Ch. Rowley. „Tyrimą atliekančios komandos pareigūnai trumpai kalbėjosi su Charlie ir bandys dar pasikalbėti artimiausiomis dienomis“, – nurodoma jame. Antradienį ligoninė pranešė, kad birželio 30 dieną iš savo namų Eimsberyje atvežtas Ch. Rowley atgavo sąmonę, tačiau „sunkumų dar neįveikė“. Pirmoji apnuodijimo simptomus pajutusi jo partnerė 44 metų Dawn Sturgess mirė ligoninėje sekmadienį. 29 metų vietos gyventojas Samas Hobsonas naujienų agentūrai AFP pasakojo, kad dieną iki nelaimės, lankėsi su pora netoli Eimsberio esančiame Solsberyje. Pasak S. Hobsono, šeštadienį jis atvažiavo į Ch. Rowley namus, kai D. Sturgess buvo vežama į ligoninę, ir pabuvo su savo draugu dar kelias valandas, kol jis taip pat sunegalavo. „Jis smarkiai prakaitavo, tiesiog varvėjo; su juo nebuvo įmanoma susišnekėti – jis leido keistus garsus ir svyravo pirmyn ir atgal, – pasakojo S. Hobsonas. – Atrodė, kad jis kitame pasaulyje, apimtas haliucinacijų.“ Prieš keturis mėnesius Solsberyje buvo apnuodytas buvęs rusų dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija. Prieš juos buvo panaudota ta pati Sovietų Sąjungoje sukurta medžiaga. Iš pradžių policija įtarė, kad Ch. Rowley ir D. Sturgess apsinuodijo heroinu arba prastos kokybės kokainu iš užterštos narkotikų siuntos, tačiau tolesni tyrimai parodė, kad porą paveikė „Novičiok“. Dabar pareigūnai mano, kad Ch. Rowley ir D. Sturgess buvo „paveikti nervus paralyžiuojančios medžiagos po kontakto su užterštu daiktu“. Tačiau jie negali patvirtinti, ar tai buvo tos pačios siuntos nuodai, kuriais buvo apnuodyti Skripaliai. Rusijos karinės žvalgybos karininkas S. Skripalis ir jo dukra kovo 4 dieną buvo rasti susmukę ant suolelio prie vieno prekybos centro. Anglijos sveikatos tarnybos vadovė Sally Davies antradienį perspėjo Solsberio ir Eimsberio gyventojus „savo pačių saugumo labui neliesti jokių nepažįstamų objektų, kuriuose būtų skysčio ar gelio“. „Praktiškai tai reiškia neimti jokių dėžučių, švirkštų, adatų, kosmetikos ar panašių daiktų, pagamintų iš tokių medžiagų kaip metalas, plastikas ar stiklas“, – sakė ji. Britanija ir jos sąjungininkės kaltina Rusiją mėginus nužudyti Skripalius, tačiau Maskva griežtai neigė turinti ką nors bendra su šiuo incidentu, išprovokavusiu aštrią tarptautinę diplomatinę krizę.

