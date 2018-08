„Jis man pasakė, kad nemato, jam liejasi vaizdas“, – cituodamas nukentėjusiojo brolį Matthew Rowley rašo laikraštis „The Guardian“. Charlie Rowlie yra paguldytas į Solsberio ligoninės intensyviosios terapijos skyrių, sakė jo brolis. Šioje ligoninėje britas buvo gydomas ir anksčiau. M. Rowley negalėjo pasakyti, ar šis negalavimas yra kaip nors susijęs su apsinuodijimu Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, tačiau pridūrė, kad su juo „gana sutampa“. Pietvakarių Anglijoje esančios Solsberio ligoninės atstovai neteikia informacijos apie savo pacientų būklę, tačiau patikino, kad šiuo metu ligoninėje nėra pacientų, gydomų nuo apsinuodijimo „Novičiok“, pranešė naujienų agentūra AFP. Susiję straipsniai: Britanija ragina JAV ir Europą griežtinti toną Rusijai Medvedevas siunčia žinią: į tokį karą bus būtina reaguoti 45 metų Ch. Rowley ir jo 44 metų partnerė Dawn Sturgess birželio 30 dieną buvo atvežti į ligoninę kritinės būklės, apsinuodiję nervus paralyžiuojančia medžiaga, buvusia kvepalų buteliuke. Iš pradžių policija įtarė, kad Ch. Rowley ir D. Sturgess apsinuodijo heroinu arba prastos kokybės kokainu iš užterštos narkotikų siuntos, tačiau tolesni tyrimai šalia Solsberio esančioje laboratorijoje parodė, kad porą paveikė „Novičiok“. D. Sturgess liepos 8-ąją mirė, o Ch. Rowley liepos 20 dieną buvo išrašytas iš ligoninės. Prieš kelis mėnesius ta pačia medžiaga Solsberyje buvo apnuodytas buvęs rusų dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija. Policija atlieka tyrimą dėl pasikėsinimo nužudyti. Didžioji Britanija dėl šio incidento kaltino Rusiją, tačiau Maskva griežtai neigė apnuodijusi Skripalius. Dėl šio incidento kilus dideliam diplomatiniam ginčui Britanija ir jos sąjungininkės išsiuntė dešimtis rusų diplomatų, o Maskva atsakė analogiškomis priemonėmis. Anksčiau šį mėnesį Jungtinės Valstijos pranešė dėl šios atakos išplečiančios ekonomines sankcijas Rusijai.

