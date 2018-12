Tai gana retas incidentas šioje ramioje Skandinavijos šalyje. Į pietryčius nuo Oslo esanti policijos nuovada buvo evakuota trečiadienio rytą, kai jos darbuotojas pranešė apie gautą įtartiną siuntinį. Pasirodė, kad jame yra namų gamybos sprogstamasis užtaisas, turėjęs sprogti atidarius paketą. Policijos komisaras Stevenas Hasseldalas žurnalistams pranešė, jog tai buvo „tikras sprogmuo, kuris galėjo ir buvo sukurtas sužeisti žmones“. „Tai labai rimtas nusikaltimas. Mes laikome tai išpuoliu prieš policiją, galėjusiu padaryti daug žalos“, – priūdrė jis. Atvykę išminuotojai padarė sprogmenį neveiksmingą. Policijos pareigūnai sako kol kas neturintys įtariamųjų. Tokie incidentai yra itin reti Norvegijoje, kur visuomenė gerbia policijos pareigūnus, ir šie paprastai būna neginkluoti.

