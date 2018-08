„Sulaikėme reikiamą žmogų. Dabar vaikščioti šiame rajone saugu“, - parašė vietos policija socialiniame tinkle „Twitter“. Mažiau nei už 100 kilometrų į pietvakarius nuo Oslo, prie Pošgriūno miesto sulaikyto vyriškio ketinimai buvo neaiškūs. Jo tapatybė dar neišaiškinta. Po pranešimų apie miške pasirodžiusį kariškais drabužiais apsirengusį ginkluotą vyrą buvo evakuotas visas šeimų aktyvaus poilsio parkas „Skien Fritidspark“, kurio lankytojai sportuoja po atviru dangumi ir uždarose patalpose, netoliese esanti mokykla ir vaikų darželis. Kol kas nežinoma, kiek tiksliai žmonių teko evakuoti. Tačiau nebuvo paleistas nė vienas šūvis, nebuvo jokių grasinimų, nurodė policija. Remiantis vietos laikraščiu „Telemarksavis“, operacijoje dalyvavo Norvegijos elitinės policijos pajėgos, šturmavusios namą, kuriame buvo sulaikytas įtariamasis. Operacijoje dalyvavo vienas sraigtasparnis. Kiek anksčiau dienraštis paskelbė, kad vyras turėjo ginklą, panašų į automatinį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.