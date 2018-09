Policija paskelbė nuotrauką, kurioje matyti balta sudedama baidarė, pareigūnų nuomone, priklausanti kibernetinio saugumo ekspertui Arjenui Kamphuisui, nusipirkusiam ją prieš pat išvykstant atostogauti į Norvegiją.

47 metų A. Kamphuiso niekas nebematė jam rugpjūčio 20-ąją išvykus iš savo viešbučio Norvegijos mieste Budėje.

A. Kamphuiso dingimas pakurstė įvairių spėlionių socialiniuose tinkluoseir daugybę sąmokslo teorijų. Kai kurie olando dingimą siejo su JAV Centrinės žvalgybos valdyba (CŽV) arba Rusijos tarnybomis, kiti kėlė prielaidą, kad jis išvyko vykdyti „WikiLeaks“ įkūrėjo Juliano Assange'o slapto projekto.

Tačiau policijos pareigūnai pranešė tikrinantys tris galimas versijas: savanoriško dingimo, įskaitant galimą savižudybę, nelaimingo atsitikimo ir nusikaltimo.

„Wikileaks“, 2010 metais paskelbęs daugybę JAV kariuomenės dokumentų ir diplomatinių pranešimų, A. Kamphuiso dingimą pavadino „keistu“.

Tinklalapis nurodė, kad olandas bendradarbiavo su J. Assange'u, nuo 2012 metų besislapstančiu Ekvadoro ambasadoje Londone. Ambasadoje jis pasiprašė prieglobsčio, siekdamas išvengti Europos arešto orderio ir išdavimo Švedijai dėl 2010 metais šioje Skandinavijos šalyje pradėto tyrimo dėl įtariamo išžaginimo ir lytinės prievartos.

Švedija pernai nutraukė tyrimą J. Assange'o atžvilgiu, bet britų policija vis dar siekia jį areštuoti, nes „WikiLeaks“ įkūrėjas nepasirodė teisme pažeisdamas paleidimo už užstatą sąlygas. Pats J. Assange'as sako bijantis, kad atvykęs į Švediją gali būti išduotas Jungtinėms Valstijoms.

Ketvirtadienį paskelbtame norvegų policijos pranešime sakoma, kad pareigūnai „visas galimybes, kas galėjo nutikti dingusiam asmeniui, tebelaiko atviromis“.

Trečiadienį teisėsauga pranešė, kad žvejai ankstesnį vakarą rado A. Kamphuiso asmeninių daiktų, plūduriavusių vandenyje maždaug už 50 km į rytus nuo Budės.

Policija, argumentuodama, kad tyrimas tebevyksta, neatskleidė, kokių daiktų buvo rasta, bet Norvegiijos transliuotojas TV2 paskelbė, kad tarp jų buvo A. Kamphuiso dokumentai.

Baidarė buvo aptikta maždaug toje pačioje vietoje kaip ir olando daiktai. Policija tęsia paieškas.

Pasak tyrėjų, manoma, kad olandas rugpjūčio 20 dieną Budėje sėdo į Rognano traukinį.

Anksčiau „WikiLeaks“ nurodė, kad jis buvo įsigijęs lėktuvo bilietą rugsėjo 22 dienos skrydžiui iš Trondheimo, esančio už daugiau nei 700 km į pietus nuo Budės, tačiau taip ir neišskrido.

Papildomų klausimų kelia tai, kad rugpjūčio 30 dienos vakarą A.Kamphuiso telefono signalas buvo užregistruotas rajone netoli Stavangerio, esančio už 1,6 tūkst. kilometrų nuo Budės, sakė policija. Tačiau pareigūnai negalėjo patvirtini, kad telefoną įjungė pats A. Kamphuisas. Tą dieną buvo panaudotos dvi jo SIM kortelės – vokiška ir olandiška.

A. Kamphuiso draugė Ancilla van de Leest naujienų agentūrai AFP sakė, jog „nebuvo jokių ženklų, kad jis norėtų dingti“.

„Visiškai priešingai – jis turėjo daug planų, asmeninių ir profesinių“, – kalbėjo ji.

Pasak A.Van de Leest, A.Kamphuisas neatrodė linkęs į savižudybę, o jo ryšiai su „Wikileaks“ „spaudoje yra gerokai išpūsti“.

„Jis padeda įvairioms organizacijoms konsultuodamas informacinio saugumo klausimais“, – sakė jo draugė.

