Jos žiniomis, maždaug dvi savaites sektas vyras buvo sulaikytas įtarus jį neteisėta žvalgybine veikla. „Šnipinėjimų įtariamas Rusijos pilietis sulaikytas dviem savaitėms“, – NTB pranešė Norvegijos saugumo tarnyba. Anot jos atstovo, sulaikytasis bendradarbiauja su tyrėjais. Norvegijos premjerė Erna Solberg pareiškė, jog kol kas per anksti kalbėti apie tai, kaip šis incidentas gali paveikti Oslo ir Maskvos santykius. „Dar per anksti kalbėti, kaip tai paveiks mūsų santykius su Rusija. Pirmiausia, šis incidentus turi būti nuodugniai ištirtas“, – sekmadienį sakė Norvegijos vyriausybės vadovė, kurią cituoja leidinys „Verdens Gang“. Šalies užsienio reikalų ministrė Inė Marie Eriksen Sereide komentuoti šį incidentą atsisakė. „Kol kas komentuoti to negalime“, – pareiškė ji. Rusijos ambasada Norvegijoje patvirtino 51-erių metų Rusijos piliečio sulaikymo Oslo oro uoste faktą.

