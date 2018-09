47 metų olandas kibernetinio saugumo specialistas laikomas dingusiu nuo rugpjūčio 20 dienos, kai išvyko iš viešbučio Norvegijos šiauriniame Budės mieste. Šis paslaptingas įvykis socialiniuose tinkluose pakurstė įvairias spėliones ir daugybę sąmokslo teorijų. Du olandų tyrėjai atvyko į Budę padėti vietos tyrėjams, rašoma pirmadienį Norvegijos policijos išplatintame pranešime ir priduriama, kad jie liks čia iki savaitės pabaigos. „A. Kamphuisas dar nerastas. Bylos baigtis nežinoma, tačiau kol kas mes neradome jokių įrodymų, kurie liudytų, jog buvo įvykdytas nusikaltimas“, – rašoma pranešime. „WikiLeaks“ rugsėjo 2 dieną socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad A. Kamphuiso dingimas yra „keistas“. Iš nuotraukų socialiniuose tinkluose matyti, kad A. Kamphuisas nešioja akinius ir trumpą barzdelę, o jo šviesūs plaukai siekia pečius. „WikiLeaks“ nurodė, kad olandas buvo įsigijęs lėktuvo bilietą rugsėjo 22 dienos skrydžiui iš Trondheimo, esančio daugiau nei 700 km į pietus nuo Budės, tačiau taip ir neišskrido. Vėlų rugpjūčio 30-osios vakarą A. Kamphuiso telefonas buvo trumpam įjungtas rajone netoli pietvakarinio Stavangerio miesto, 1 600 km nuo Budės, informavo policija. Tačiau pareigūnai negalėjo patvirtinti, kad juo naudojosi būtent A. Kamphuisas. „WikiLeaks“ įkūrėjas J. Assange'as nuo 2012 metų birželio slepiasi Ekvadoro ambasadoje Londone. Į ambasadą jis atėjo siekdamas išvengti Europos arešto orderio ir išdavimo Švedijai dėl 2010 metais šioje Skandinavijos šalyje pradėto tyrimo dėl įtariamo išžaginimo ir lytinės prievartos. Švedija pernai nutraukė tyrimą J. Assange'o atžvilgiu, bet britų policija vis dar siekia jį areštuoti, nes „WikiLeaks“ įkūrėjas nepasirodė teisme pažeisdamas paleidimo už užstatą sąlygas. Jeigu būtų suimtas, J. Assange'ui grėstų ekstradicija į Jungtines Valstijas, siekiančias teisti jį už tūkstančių įslaptintų karinių ir diplomatinių dokumentų nutekinimą 2010 metais.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.