Jos žiniomis, tai – viena iš priemonių, kurias netrukus paskelbs šalies valdžia.

Be to, pasak NTB, dėl koronaviruso bus uždaryta dauguma universitetų ir aukštųjų mokyklų. Be kita ko, Oslo universitete bus mokomasi nuotoliniu būdu.

Norvegijoje jau užfiksuota daugiau kaip 620 užsikrėtimo koronavirusu atvejų. Pirmas infekuotasis buvo nustatytas vasario pabaigoje.

Naujojo koronaviruso Covid-19 sukelto susirgimo protrūkis buvo užfiksuotas praėjusių metų gruodžio pabaigoje Kinijos Uhano mieste, kuriame gyvena 12 milijonų žmonių. Pasaulio sveikatos organizacija kovo 11 d. pripažino jį pandemija. Be Kinijos, infekuotųjų rasta daugiau kaip šimte šalių.

Pasaulyje užsikrėtusiųjų skaičius viršijo 118 tūkstančių, apie 4,3 tūkstančio žmonių mirė.