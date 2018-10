„Taip, mums apie tai pranešė norvegų delegacija Tarpparlamentinėje Sąjungoje, su kuria pastarosiomis dienomis ne kartą aptarinėjome šią problemą“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė K. Kosačiovas, komentuodamas atitinkamus norvegų žiniasklaidos pranešimus. Šiuo metu K. Kosačiovas yra Ženevoje, kur dalyvauja 139-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos asamblėjoje. M. Bočkariovas rugsėjo 21 dieną buvo sulaikytas Oslo oro uoste. Vakarų žiniasklaida skelbė, kad jis įtariamas neteisėta informacine veikla. Rusijos ambasada Norvegijoje tvirtino, kad jo „sulaikymas... yra išgalvoto pobūdžio ir atliktas (prisidengus) nevykusiu pretekstu“. Rugsėjo 24 dieną Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė protestą ir pareikalavo nedelsiant paleisti M. Bočkariovą. Ministerijos duomenimis, Federacijos Tarybos aparato darbuotojas M. Bočkariovas Norvegijoje lankėsi Europos parlamentinių tyrimų ir dokumentacijos centro (ECPRD) kvietimu; ten jis dalyvavo rugsėjo 20-21 dienomis Norvegijos parlamente vykusiame tarptautiniame seminare. Per šį renginį daugiau kaip 30 šalių atstovai diskutavo skaitmeninės darbotvarkės klausimais. Federacijos Tarybos pirmininkė Valentina Matvijenko neatmetė galimybės, kad M. Bočkariovo sulaikymas yra „iš anksto parengta provokacija“. Spalio 5 dieną V. Matvijenko Seule žurnalistams sakė, kad „Bočkariovo reikalas“ yra „muilo burbulas“. Pasak jos, M. Bočkariovas yra eilinis Federacijos Tarybos aparato darbuotojas, išdirbęs jame 25 metus ir „niekada neturėjęs ryšių su jokiomis specialiosiomis tarnybomis, su jokiomis žvalgybomis“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.