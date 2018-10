„Ko gera, Ronnebergas yra paskutinysis iš anapilin išėjusių žinomiausių pasipriešinimo kovotojų“, – naujienų agentūrai NTB sakė Norvegijos premjerė Erna Solberg. J. Ronnebergas ir kiti norvegų pasipriešinimo nariai buvo apmokyti Didžiojoje Britanijoje. 1943 metų kovą jis vadovavo šešių žmonių grupei, pasiųstai į slaptą diversantų operaciją „Gunnerside“. Diversantai išsprogdino pietų Norvegijoje veikusią įmonę, gaminusią sunkųjį vandenį – per ankstyvuosius branduolinės fizikos tyrimus naudotą itin svarbią medžiagą. Šis žygis padėjo tašką nacių ambicijoms susikurti atominių bombų. Sunkusis vanduo panašus į įprastą vandenį, bet jos molekulėse įprastus vandenilio atomus pakeičia šio elemento sunkesnis izotopas – deuteris. Jis yra geras neutronų lėtiklis ir turėjo būti naudojamas nacių konstruotame branduoliniame reaktoriuje. „Gunnerside“ taikiniu tapo netoli Rjukano miesto esanti Vemorko hidroelektrinė, kurioje veikusi laboratorija tuo metu buvo vienintelė pasaulyje, turėjusi pajėgumų pagaminti reikšmingą kiekį sunkiojo vandens. J. Ronnebergo vadovaujama drąsi operacija 1965 metais buvo įamžinta Holivudo filme „Telemarko didvyriai“ (The Heroes of Telemark), kuriame vaidino Kirkas Douglasas. Po karo J. Ronnebergas grįžo prie žurnalisto darbo ir ilgą laiką nieko nepasakojo apie savo žygius per karą. Vis dėlto 8-ame dešimtmetyje jis nutraukė tylą ir tapo žinomas dėl savo pastangų perspėti jaunąją kartą apie karo pavojus. „Augantys mūsų dienomis privalo suprasti, kad visada turime būti pasiruošę kovoti už taiką ir laisvę“, – sakė J. Ronnebergas.

