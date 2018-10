Rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje 1999 metais D. Mukwege įsteigtos ligoninės socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasirodė vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip žmonės būriuojasi prie ką tik iš operacinės išėjusio 63 metų gydytojo, jį sveikina, glėbesčiuoja. „Buvau operacinėje, todėl išorėje jiems pradėjus triukšmauti net nepagalvojau, kas ten vyksta. Staiga kažkas atėjęs pranešė man tą naujieną“, - pasakojo D. Mukwege Norvegijos dienraščiui VG. Gydytojas D. Mukwege yra dar vadinamas Daktaru Stebuklu dėl savo chirurginių sugebėjimų ir pagalbos lytinio smurto aukoms. Šių metų Nobelio taikos premiją D.Mukwege dalinasi su jazidų aktyviste Nadia Murad. Apdovanojimas skirtas „už jų pastangas padaryti galą lytinio smurto kaip karo ir ginkluoto konflikto ginklo naudojimui“, Osle paskelbdama laureatų vardus sakė Nobelio komiteto pirmininkė Berit Reiss-Andersen (Berit Reis-Andersen).

