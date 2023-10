Premija skirta „už kovą prieš moterų priespaudą Irane ir kovą už žmogaus teises ir laisvę visiems“.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf