Prancūzas Jeanas-Claude'as Arnaultas ištisus dešimtmečius buvo įtakingas žmogus Stokholmo kultūros scenoje, kol skandalingi kaltinimai lytiniu smurtu Holivudo magnatui Harvey Weinsteinui sukėlė panašių kaltinimų laviną visame pasaulyje. 72 metų J.-C. Arnaultas yra Švedijos akademijos narės ir poetės Katarinos Frostenson vyras; jis Stokholme vadovavo klubui „Forum“, kur susitikdavo kultūros elitas ir kurį mėgo jauni rašytojai, tikėdamiesi čia užmegzti ryšius su leidėjais bei pripažintais kūrėjais. Švedų dienraštis „Dagens Nyheter“ pernai lapkritį paskelbė 18 moterų liudijimus, kad J.-C. Arnault jas išžagino, prieš jas lytiškai smurtavo arba prie jų priekabiavo. Trečiadienį J.-C. Arnault stojo prieš Stokholmo rajono teismą, kur jam buvo pateikti du kaltinimai vienos moters išžaginimu. „Mano klientas neigia kaltinimus“, – teismui pasakė jo advokatas. Tuomet teisėjas nusprendė, kad teismas vyks už uždarų durų. Tai įprasta praktika nagrinėjant išžaginimo bylas; ji taikoma siekiant apsaugoti auką. Kaltinamajame akte, kurio kopiją gavo naujienų agentūra AFP, rašoma, kad J.-C. Arnault privertė įbaugintą auką turėti su juo lytinių santykių viename Stokholmo bute 2011 metų spalio 5 dieną, o gruodžio 3-osios naktį ten pat ją išžagino miegančią. Jei bus pripažinta jo kaltė, jam grės įkalinimas iki šešerių metų. Aukos tapatybė neskelbiama. Skandalas sukrėtė Švedijos akademiją dėl jos senų ir glaudžių ryšių su J.-C. Arnault. Akademijos vidaus tyrimas parodė, kad kelios narės ir narių žmonos bei dukros patyrė J.-C. Arnault nepageidaujamą ir nederamą elgesį. Vis dėlto paaiškėjo ir tai, ką kritikai pavadino „tylos kultūra“ ir patriarchalinėmis vertybėmis šioje prestižinėje institucijoje. Skandalas išprovokavo Akademijos narių nesutarimus, kaip toliau spręsti šią krizę, ir anksčiau šiemet aštuoni jų, įskaitant nuolatinę sekretorę, nusprendė atsistatydinti ar nusišalinti. Švedijos akademijai bandant atsigauti, 2018 metų Nobelio literatūros premijos paskyrimas buvo atidėtas iki 2019 metų.

