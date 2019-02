Niurnbergo meras Ulrichas Maly laikraščiui „Sueddeutsche Zeitung“ pareiškė, kad toks aukcionas „neskoningas“. Tarp parduodamų daiktų – pradine 45 tūkst. eurų kaina įvertintas kalnų ežero vaizdas ir, manoma, pačiam nacių lyderiui kadaise priklausęs pintas krėslas su svastika. Aukcionų namai „Weidler“ šį „specialų pardavimą“ surengė Niurnberge – mieste, kuriame 1945-aisiais buvo teisiami nacių karo nusikaltėliai. Aukcionas naujienų antraštėse atsidūrė jau ketvirtadienį, kai iš parduodamų daiktų sąrašo buvo išbraukti keli meno kūriniai, nes kilo įtarimų, kad jie suklastoti, ir įsikišo prokurorai. Gyventi iš tapybos gimtojoje Austrijoje kurį laiką mėginusiam A. Hitleriui priskiriamų kūrinių pardavimai nuolat kelia pasipiktinimą, kad kolekcininkai yra pasirengę brangiai mokėti už meną, susijusį su šalies nacistine praeitimi. „Ši prekyba su nacizmu susijusiais daiktais turi ilgą tradiciją", – naujienų agentūrai AFP sakė Stephanas Klingenas iš Miuncheno centrinio meno istorijos instituto. Susiję straipsniai: Lucasas. Šaltojo karo branduoliniai košmarai sugrįžta į Europą Vokietija gali nepasiekti išlaidų gynybai tikslo, rodo ministerijos ataskaita „Kaskart žiniasklaidoje dėl to kyla triukšmas, (...) ir kainos nuolat kyla. Mane asmeniškai tai gerokai erzina", – pridūrė jis. „Ambicingas mėgėjas“ Viešas nacių simbolių demonstravimas Vokietijoje yra draudžiamas, tačiau gali būti taikomos išimtys, pavyzdžiui, dėl švietimo ar istorijos. Kad nenusižengtų įstatymui, aukcionų namai katalogo nuotraukose užtušavo ant krėslo bei mėlyno ir balto Meiseno porceliano vazos esančias svastikas ir uždengė šiuos simbolius ant pačių daiktų. Vis dėlto nacių partijos simbolių yra ne visuose paveiksluose. Pasak S. Klingeno, A. Hitleris buvo „vidutinių ambicijų mėgėjas“, kurio paveikslai neišsiskyrė iš kitų „šimtų tūkstančių“ panašių to laikmečio kūrinių, todėl patvirtinti jų autentiškumą yra itin sunku. Dvidešimt šeši į katalogą iš pradžių įtraukti kūriniai buvo pašalinti iš aukciono, kilus įtarimams, kad tai – klastotės. Pasak aukciono namų, šias akvareles, piešinius ir paveikslus su „Hitlerio“ parašu aukcionui pateikė 23 savininkai. Prokurorai iš „Weidler“ patalpų trečiadienį paėmė iš viso 63 meno kūrinius su parašu „A. H.“ ar „A. Hitler“. Kai kurių iš jų nebuvo ketinta pateikti šeštadienio aukcionui. Niurnbergo-Fiurto prokuratūra pranešė pradėjusi tyrimą dėl „įtarimų dokumentų klastojimu ir bandymu sukčiauti“. Aukcionų namai „Weidler“ savo pareiškime pažymėjo, jog tai, kad paveikslai nebus parduodami aukcione, dar nereiškia, kad jie suklastoti.

