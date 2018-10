ABC skelbia, jog vestuvininkų limuzinas susidūrė su kita transporto priemone.

Į tragiškai pasibaigusio autoįvykio vietą buvo nusiųstos gausios policijos, gelbėtojų ir medikų pajėgos.

Šio eismo įvykio priežastis ir aplinkybes tiria Nacionalinė transporto saugumo tarnyba.

#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE

— Mercedes Williams (@MercedesTVnews) October 6, 2018