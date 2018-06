Ieškinyje D. Trumpo fondas kaltinimas „plačiu neteisėtu politiniu koordinavimu su D. Trumpo prezidentine kampanija, vykdant pakartotinius ir sąmoningus suinteresuotus mokėjimus, siekiant gauti naudos pono Trumpo asmeniniais ir verslo interesais, bei esminių teisinių ne pelno fondų įsipareigojimų pažeidimais“. Jame sakoma, kad JAV prezidentu 2016 metais išrinktas nekilnojamojo turto magnatas pasinaudojo fondo labdarai skirtomis lėšomis, apmokėdamas savo teisines išlaidas, reklamuodamas savo vardo viešbučius ir panaudodamas pinigus savo asmeniniams tikslams. D. Trumpas taip pat kaltinamas neteisėtai pasinaudojęs šiuo fondu, kad surinktų 2,8 mln. JAV dolerių savo prezidentinei kampanijai per televizinę lėšų rinkimų kampaniją 2016 metų sausio 28 dieną – kaip tik tuo metu, kai jis praleido respublikonų debatus prieš kandidato rinkimus. Susiję straipsniai: Siūlo Trumpui skirti Nobelio taikos premiją JAV prezidentui Trumpui sukako 72-eji JAV prezidentas suskubo atsakyti į šiuos kaltinimus žinute socialiame tinkle „Twitter“, pavadindamas juos „juokinga byla“ ir leisdamas suprasti, kad jis stos į kovą. Jis apkaltino „nešvarius Niujorko demokratus“ padarius „viską ką gali, kad paduotų mane į teismą dėl fondo, kuris surinko 18 800 000 JAV dolerių ir atidavė labdarai daugiau nei surinko – 19 200 000 JAV dolerių“. „Aš nepaliksiu šito reikalo“, – parašė jis. Ieškinys pateiktas minėto fondo valdybos nariams: D. Trumpui, jo sūnums Donaldui Trumpui jaunesniajam, Ericui Trumpui ir dukrai Ivankai Trump. Valstija siekia 2,8 mln. dolerių (2,4 mln. eurų) restitucijos ir fondo uždarymo. Be to, siekiama, kad D. Trumpas 10 metų negalėtų būti jokio kito Niujorko fondo valdyboje, o jo vaikai – vienus metus. „Mūsų tyrimas atskleidė, kad Trumpo fondas buvo ne daugiau nei čekių knygelė pono Trumpo arba jo verslų atsiskaitymams su pelno nesiekiančiomis organizacijomis, nežiūrint į jų tikslus ir teisėtumą“, – sakė Niujorko generalinė prokurorė Barbara Underwood. „Privatūs fondai taip neturėtų veikti, todėl mano institucija ketina patraukti atsakomybėn šį fondą ir jo direktorius, kurie yra atsakingi už piktnaudžiavimą labdaringomis lėšomis“, – sakė ji savo pareiškime.

