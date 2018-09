Pasak jų, Bruklino vyskupija sutiko sumokėti tokią sumą vyrams, kuriuos 2003-2009 metais išnaudojo jų religijos mokytojas. Išnaudojimo metu šių vyrų amžius buvo nuo aštuonerių iki 12 metų. Sutarta suma reiškia, kad kiekvienam nukentėjusiajam atiteks po 6,87 mln. dolerių. „Tai didžiausias visų laikų susitarimas su individualiomis aukomis, – sakė advokatas Benas Rubinowitzas. – Mes patenkinti, kad Bažnyčia pagaliau traukiama atsakomybėn. Tai tęsėsi mėnesius, o kai kuriais atvejais – ne vienus metus.“ Bažnyčios pareigūnai kol kas nieko nekomentavo. Tačiau susitarimu nutraukiamas civilinis ieškininis pareiškimas, dėl kurio kitų metų pradžioje turėjo prasidėti teismo procesas, sakė B. Rubinowitzas. Ieškininis pareiškimas buvo pateiktas 2012 metais. 2009-aisiais dabar 67 metų religijos mokytojas Angelo Serrano buvo areštuotas dėl vaiko tvirkinimo, o 2011-aisiais padarė kaltės pripažinimo pareiškimą ir buvo nuteistas 15 metų kalėti. Pasak B. Rubinowitzo, vyskupija sumokėti sutiko prieš tai pabandžiusi atsiriboti nuo A. Serrano, kuris nėra kunigas. Jį samdė nedidelė Šv. Liucijos ir Šv. Patriko parapija. Vienas kunigas, minimas ieškininiame pareiškime, pripažino kartą matęs, kaip A. Serrano bučiuoja vaiką į lūpas, bet niekada nesiėmė jokių veiksmų, sakė kitas advokatas Peteris Saghiras. „Jie nusprendė verčiau nerizikuoti teismo procesu ir ... sumokėti“, – sakė jis. Kaip rašoma interneto svetainėje BishopAccountability.org, ankstesnė didžiausia individuali kompensacija buvo 3,4 mln. dolerių (2,9 mln. eurų), sumokėta dviem Niujorko bažnyčios pareigūno Matthew Maiello aukoms. Naujienos apie rekordinį susitarimą pasirodė po to, kai kelios Amerikos valstijos po rugpjūtį paskelbtos ataskaitos apie daugiau kaip 300 kunigų Pensilvanijoje vykdytą lytinį išnaudojimą ėmė tikrinti jų jurisdikcijoje esančias senas išnaudojimo bylas. Katalikų Bažnyčią taip pat sukrėtė JAV kardinolo Theodore'o McCarricko, buvusio įtakingo Vašingtono arkivyskupo, istorinis atsistatydinimas liepos mėnesį. Jis buvo apkaltintas paauglio lytiniu išnaudojimu 8-ojo dešimtmečio pradžioje, kai buvo kunigas Niujorke.

