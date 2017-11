Lėktuvuose trumpam buvo kilęs sąmyšis, žmonės pradėjo filmuoti ir vaizdus kelti į socialinius tinklus. Įrašuose matyti, kad įvykio vietoje dirba gausios specialiosios pajėgos, tikrinama lėktuvams padaryta žala.

#PAPD ARFF Unit responded to Taxiway K, JFK, at 7:05 pm, Monday, 11/27/17. An Egypt Air 777 clipped the wing of a Virgin Atlantic A330. Both planes were to depart, returned to Terminal 4. No passenger injuries reported. pic.twitter.com/1UcciXCTZ8 — PAPD (@PAPD911) November 28, 2017

Vėliau keleiviai buvo persodinti į kitą transporto priemonę ir sėkmingai išskraidinti. Laimei, niekas nenukentėjo.

Visgi, dėl ko galėjo įvykti šis susidūrimas, kol kas neaišku. Oro uosto atstovai detalizuoti situacijos negalėjo, kol neįvyko vidinis patikrinimas.

Was about to fly to London on Virgin Flight VS0004 out of JFK - during taxi to the runway we collided with an aircraft taxiing next to us clipping our left wing - that’s the ground crew taking photos of the debris from the other aircraft pic.twitter.com/s4wxpErbJc— Diana S. Fleischman (@sentientist) November 28, 2017