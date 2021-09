Niujorko gatvės staiga virto upėmis, paskelbta nepaprastoji padėtis: slėpkitės dabar

Niujorko valstijos gubernatorė Kathy Hochul ir Niujorko miesto meras Billas de Blasio ketvirtadienį paskelbė nepaprastąją padėtį, audrai „Ida“ sukėlus didelius potvynius JAV finansiniame ir kultūriniame centre.

Policija nenurodė, kokiomis aplinkybėmis žuvo tie septyni žmonės.

Rekordinės liūtys

Gretimo Naujojo Džersio gubernatorius Philas Murphy irgi paskelbė savo valstijoje nepaprastąją padėtį. CNN pranešė, kad Naujojo Džersio Paseiko mieste žuvo mažiausiai vienas žmogus, o bendras patvirtintų „Ida“ aukų skaičius išaugo iki 15.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I



„Šįvakar išgyvename istorinį orų įvykį su rekordinėmis liūtimis visame mieste, žiauriais potvyniais ir pavojingomis sąlygomis mūsų keliuose“, – tviteryje sakė Niujorko meras B. de Blasio, paskelbęs mieste nepaprastąją padėtį.



Flooding in New York and tornadoes in NJ might be a subtle reminder that we have a gigantic crisis to address that somehow manages to stay hidden behind political distractions and personal denials.