Niujorke vyras užpuolė protestuotojus ant pirštinės prisitvirtinęs keturis peilius

Per antradienio popietę įvykusią incidentą 54 metų Frankas Cavalluzzi iššoko iš savo automobilio ir, šaukdamas „Aš jus nudėsiu!“ puolė taikaus protesto dalyvius, susirinkusius ant viaduko virš Kros Ailando kelio. Vyras vaikėsi demonstrantus ginkluotas neįprastu šaltuoju ginklu, sakoma prokurorės Melindos Katz biuro paskelbtame pranešime.

Paskui F. Cavalluzzi vėl įsėdo į savo visureigį ir užvažiavo ant šaligatvio, vos nepartrenkdamas demonstrantų, pridūrė prokurorė.

Demonstrantai buvo susirinkę protestuoti dėl juodaodžio George'o Floydo mirties, kai jis buvo šiurkščiai tramdomas vyrą areštuoti atvykusių policininkų per praeitą savaitę Mineapolyje įvykusį incidentą. Šis įvykis išprovokavo didžiulius protestus daugelyje JAV miestų, daug kur peraugusius į riaušes.

F. Cavalluzzi ketvirtadienio rytą pasidavė policijai ir buvo suimtas, įtariant pasikėsinimu įvykdyti antrojo laipsnio žmogžudystę, daugelio žmonių užpuolimu, pavojaus sukėlimu dėl neatsargumo ir kitais pažeidimais.

Teisėjas paskelbė, kad F. Cavalluzzi gali būti paleistas už 100 tūkst. dolerių užstatą. Jeigu vyro kaltė bus įrodyta, jam gresia iki 25 metų laisvės atėmimo.

“Apimtas pykčio ir įniršio pliūpsnio šis kaltinamasis, kaip įtariama, siekė žudyti protestuotojus, kurie buvo taikiai susirinkę ir naudojosi savo žodžio laisve“, – pažymėjo M. Katz ir pridūrė, kad šio incidento metu tik per atsitiktinumą niekas nebuvo sužeistas.

