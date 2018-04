Policija pranešė, kad 60-mečio Davido Buckelio palaikai buvo aptikti ankstyvą šeštadienį viename Bruklino parke. Laikraštis „Daily News“ pranešė, kad D. Buckelis paliko raštelį, kuriame sakė panaudosiantis susideginimui iškastinį kurą. Jo teigimu, tai yra planetos naikinimo metafora. Advokatas pridūrė besitikintis, kad jo mirtis bus „garbinga“ ir „galės pasitarnauti kitiems“. D. Buckelis buvo pagrindinis advokatas byloje dėl translyčio vyro Brandono Teenos nužudymo Nebraskoje. Hilary Swank buvo įvertinta „Oskaru“ už B. Teenos vaidmenį 1999-ųjų juostoje „Vaikinai neverkia“ (Boys Don't Cry). Aktyvistas taip pat dalyvaudavo bylose, susijusiose su tos pačios lyties asmenų santuokomis Naujajame Džersyje ir Ajovoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.