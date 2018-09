Prognozuojama, kad Žemutiniame Manhatane rengiamoje ceremonijoje dalyvaus tūkstančiai išgyvenusiųjų, aukų artimųjų, gelbėtojų ir kitų žmonių. Viena iš dalyvių, Debra Sinodinos, atvyko pagerbti savo pusbrolio Peterio Carrollo, Niujorke gyvenusio ugniagesio, atminimą. Ceremonijoje dalyvauja ir daugiau vyro artimųjų, įskaitant du P. Carrollo sūnus: vienas iš jų taip pat dirba ugniagesiu, o kitas – ruošiasi juo tapti. Pasak D. Sinodinos, šią dieną geriau minėti kartu su kitais, nei sėdėti namie ir „liūdėti“. Moteris „nuostabia“ vadina pažanga statant memorialą ir kitus pastatus vietoje, kur anksčiau buvo Pasaulio prekybos centras. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir pirmoji ponia Melania Trump planuoja prisijungti prie atminimo ceremonijos Pensilvanijos Šanksvilio miestelyje, kur šeštadienį buvo atidarytas naujasis bokštas memorialas. Viceprezidentas Mike'as Pence'as dalyvauja ceremonijoje Pentagone. 2001-aisiais rugsėjo 11-ąją Jungtinėse Valstijose žuvo beveik 3 tūkst. žmonių, teroristams užgrobus lėktuvus ir nukreipus juos į Pasaulio prekybos centrą, Pentagoną ir lauką netoli Šanksvilio. Po praėjusių metų šių teroro aktų metinių minėjimo Žemutiniame Manhatane vienas teroristas įvažiavo į dviračių taką ir sutraiškė aštuonis žmones. Praėjus keliems mėnesiams, netoli Taimso aikštės buvo nesėkmingai pamėginta susprogdinti savadarbę bombą.

