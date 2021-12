Niujorke padegta Kalėdų eglė

Pirmieji degantį švenčių simbolį pastebėję žmonės puolė gesinti gaisro.

Incidento liudininkų nufilmuotuose ir programėlėje „Citizen“ paviešintuose kadruose – į viršų kylantys tirštų juodų dūmų debesys. Kaip teigia policija, Kalėdų eglė buvo padegta.

Just after midnight the Christmas tree in front of Fox News in New York City went up in flames. NYPD says Fox security saw a man climbing the tree. The man was then seen running away from Fox Square but quickly arrested by police. pic.twitter.com/KEGsM95gbS