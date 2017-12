Liepsnos greitai plito per virtuvę, toliau – pro vaiko mamos paliktas atviras duris; mama pasičiupusi berniuką ir dar vieną vaiką spėjo išbėgti, nes gaisras kilo pirmajame aukšte. B. de Blasio per radijo stotį WNYC sakė, kad keturi asmenys po Bronkse ketvirtadienį vakare kilusio gaisro tebekovoja dėl savo gyvybės. Niujorko Bronkso rajone mažiausiai 12 žmonių žuvo, dar keturi buvo sunkiai sužeisti per gaisrą daugiabutyje, sparčiai išplitusį ketvirtadienio vakarą, prieš vieną šalčiausių šios žiemos naktų, pranešė miesto pareigūnai. Niujorko policijos departamentas nurodė, kad tarp žuvusiųjų yra trys mergaitės, vienerių, dvejų ir septynerių metų, bei vienas berniukas, kurio amžius nenurodomas. Susiję straipsniai: Vieną šalčiausių naktų – tragedija Niujorke: liejamas vanduo virto ledu Gyventojai puolė leistis avariniais išėjimo maršrutais, bet liepsnos plito taip greitai kad daugelis nespėjo išeiti iš savo butų. Liudininkai pasakojo matę nešamus neštuvais apdegusius lavonus, basas pusnuoges mergaites, išbėgusias į lauką. Ugniagesių komisaras Danielis Nigro (Danielis Nigras) sakė, kad šis gaisras yra „istorinis pagal savo dydį“ ir žuvusiųjų skaičių. Neskaitant 2001 metų rugsėjo 11-osios teroro atakų, šis gaisras yra pražūtingiausias mieste nuo 1990 metų – tąsyk viename Bronkso socialiniame klube įsiplieskusios liepsnos pražudė 87 žmones. Gaisras šešių aukštų name įsiplieskė prieš 19 val. vietos (penktadienį 2 val. Lietuvos) laiku ir greitai išplito iki trečio aukšto pastate, esančiame už kvartalo nuo Bronkso zoologijos sodo. Apie 170 ugniagesių kovojo su liepsnomis ir gelbėjo žmones žvarbų vakarą, spaudžiant apie minus 9,4 laipsnių Celsijaus šalčiui. Iš žarnų liejamas vanduo gatvėje virsdavo ledu. Ši tragedija yra didesnė už 2007 metais įvykusį gaisrą keturių aukštų name kitoje Bronkso dalyje, per kurį žuvo 10 žmonių, iš jų devyni vaikai. Tąsyk ugnis įsiplieskė nuo elektrinio šildytuvo.

