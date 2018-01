Remiantis pateikta informacija, pranešimas apie viršutiniame pastato aukšte kilusį gaisrą buvo gautas pirmadienį 7 val. ryto vietos (14 val. Lietuvos) laiku.

Iš viršaus darytame vaizdo įraše matyti ant stogo dirbantys ugniagesiai ir iš vieno dangoraižio kampo kylantys dūmai.

AP skelbia apie du sužalotus žmones – vieną ugniagesį ir vieną civilį.

Pastate yra įrengti prabangūs butai ir biurai.

Gaisro metu D. Trumpo pastate nebuvo.

Pasak ugniagesių departamento atstovo Ken Reilly, ugnies malšinti buvo pasiųsti 84 ugniagesiai, priklausantys 26 padaliniams; po geros valandos ugnis buvo sutramdyta.

„Nedidelį gaisrą sukėlė elektros sistemos gedimas aušinimo bokšte ant „Trump Tower“ stogo“, – parašė tviteryje antrasis prezidento sūnus Ericas Trumpas.

„Niujorko ugniagesių departamentas vietoje buvo po kelių minučių ir atliko nuostabų darbą“, – pridūrė jis.

Vienas civilis, rimtai sužeistas, nuvežtas į ligoninę, pažymėjo K. Reilly, dar pridūręs, kad vienas ugniagesys taip pat nukentėjo, bet lengvai.

