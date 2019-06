Netrukus paaiškėjo, kad transporto priemonė sudužo besileisdama ant biurų pastato stogo.

„Sraigtasparnio sudužimas ant aukštuminio pastato“, – sakoma per „Twitter“ paskelbtoje Niujorko priešgaisrinio departamento žinutėje.

Į įvykio vietą nuskubėjo gelbėtojų brigados. „Gaisras buvo užgesintas. Šiuo metu pranešama apie vieną auką“, – pridūrė Priešgaisrinis departamentas.

Niujorko ugniagesių teigimu, pastate niekas nebuvo sužeistas. Pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko per lietų, esant blogam matomumui. Ugniagesiai paragino žmones vengti būti aplinkinėje teritorijoje.

Baltieji rūmai nurodė, kad prezidentas Donaldas Trumpas buvo informuotas apie įvykį ir stebi padėtį.

Teisėsaugos pareigūnai nurodė, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus.

Televizija CNN citavo A. Cuomo žodžius, jog sraigtasparnis smarkiai rėžėsi į nusileidimo aikštelę ant 787-ojo pastato 7-ojoje aveniu; po smūgio orlaivis užsiliepsnojo pasak jo, žuvusysis - orlaivio pilotas.

Miesto meras Andrew Cuomo BBC sakė, jog 54 aukštų pastatas net sudrebėjo, tačiau nukentėjusių gali būti nebent sraigtasparnio viduje.

