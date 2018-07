„Nepasitikime Rusija, nepasitikime prezidentu (Vladimiru) Putinu. Niekada nepasitikėsime“, – sakė ambasadorė interviu televizijai CBN. „Jie niekada netaps mūsų draugais. Tai faktas“, – pridūrė N. Haley. Visgi diplomatė pripažino, kad prezidento Donaldo Trumpo derybos su Rusijos vadovu, taip pat jo susitikimas su Šiaurės Korėjos lyderiu buvo reikalingi. „Tai turėjo įvykti“, – sakė ji. „Negalima iki galo suprasti kitos valstybės nebendraujant su ja“, – paaiškino diplomatė.

