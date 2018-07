„Per naujausią incidentą šalies pietvakariuose esančiame Morite žuvo penki žmonės – keturi policijos pareigūnai ir protestuotojas“, – naujienų agentūrai AFP pranešė Nikaragvos žmogaus teisių centro (CENIDH) vadovė Vilma Nunez. Remiantis pirmine informacija, susirėmimas kilo antivyriausybinės demonstracijos dalyviams einant pro Rio San Chuano departamentui priklausančio Morito policijos būstinę. Mieste visą dieną vyko demonstracijos, kurias organizavo opozicinis Teisingumo ir demokratijos pilietinis aljansas. Pasak judėjimo lyderės Franciscos Ramirez, protestuotojus, tarp kurių buvo ginkluotų žmonių, „užpuolė agentai ir sukarintų pajėgų nariai“. Protestuotojai atsakė ugnimi. Kol kas policija savo įvykių versijos nepateikė, tačiau anksčiau pareigūnai dėl žudymų, plėšimų ir žmonių grobimo kaltindavo „nusikaltėlių gaujas“. Už 230 kilometrų į pietvakarius nuo sostinės Managvos esančiame Morite gyvena maždaug 6 tūkst. žmonių. Dauguma jų ūkininkauja ir turi ginklų, kad galėtų apsaugoti savo žemes. Neramumai Nikaragvoje prasidėjo balandžio 18 dieną, opozicijos šalininkams išėjus į gatves protestuoti prieš tuometinius planus reformuoti pensijų sistemą. Numatyta reforma vėliau buvo atšaukta, tačiau neramumai nesibaigė ir peraugo į protestų judėjimą prieš prezidento Danielio Ortegos vyriausybę. D. Ortega – buvęs kairiojo sparno partizanas, Nikaragvai vadovauja pastaruosius 11 metų. Pirmą kartą prie šalies vairo jis stovėjo 1979–1990 metais, į valdžią atėjęs, kai buvo nuversta Anasatasio Somozos diktatūra. Aktyvistai kaltina jį kartu su savo sutuoktine viceprezidente Rosario Murillo įkūrus nepotistinę diktatūrą, vykdančią žiaurias represijas.

