Į pietus nuo šalies sostinės esančiame Masajos mieste per prezidentui Danieliui Ortegai lojalių pajėgų puolimą žuvo du žmonės – moteris ir policininkas, sakė Nikaragvos žmogaus teisių centro (CENIDH) vadovė Vilma Nunez. Anot jos, šiuo metu padėtis Masajos Monimbo rajone, kur įsitvirtinę sukilėliai, yra „siaubinga“. Nuo balandžio 18 dienos, kai šalyje kilo protestų prieš prezidento D. Ortegos vyriausybę banga, Monimbas tapo vienu svarbiausių pasipriešinimo judėjimo centrų. D. Ortega – buvęs kairiojo sparno partizanas, Nikaragvai vadovauja pastaruosius 11 metų. Pirmą kartą prie šalies vairo jis stovėjo 1979–1990 metais, į valdžią atėjęs, kai buvo nuversta Anasatasio Somozos diktatūra. Aktyvistai kaltina jį kartu su savo sutuoktine viceprezidente Rosario Murillo įkūrus nepotistinę diktatūrą, vykdančią žiaurias represijas. Kaip skelbia CENIDH, nuo neramumų pradžios šalyje jau žuvo daugiau nei 270 žmonių, dauguma jų – civiliai.

