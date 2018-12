M. Buharis pernai penkis mėnesius praleido Londone, kur gydėsi. Kadangi jo nebuvo šalyje, kilo gandai, kuriuos platino ir politiniai oponentai.

„Tai esu aš, garantuoju jums“, - sakė M. Buharis klimato konferencijoje Lenkijoje, kur nigeriečių buvo paklaustas apie gandus. „Daug žmonių vylėsi, kad aš mirsiu“, - sakė jis. Gandų skleidėjai esą yra „tamsuoliai“ ir „bedieviai“.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU— Muhammadu Buhari (@MBuhari) December 2, 2018