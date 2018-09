Sprogimas įvyko valstijos sostinėje Lafijoje esančioje degalinėje. Pranešama, kad per nelaimę dešimtys žmonių patyrė įvairaus laipsnio nudegimų. Tuo tarpu taksi vairuotojas Yakubu Charlesas naujienų agentūrai AP sakė, kad per sprogimą ir gaisrą degalinėje žuvo 18 žmonių ir dar daugiau nei 40 buvo sužeisti. Jis padėjo ištraukti aukas iš sudegusių automobilių. Televizijos reportažuose buvo matyti, kaip ugniagesiai ant kelio gesina liepsnojančius automobilius. Pranešama, kad sprogimas driokstelėjo pildant dujų balionus. Nasaravos valstijos priešgaisrinės apsaugos departamento vadovo pavaduotojas Danjuma Bisalla (Dandžuma Bisala) sakė, kad ugniagesiai gavo pranešimą apie dujų nuotėkį, tačiau jiems nepavyko užkirsti kelio gaisrui. Vienas nelaimės liudininkų privačiai televizijai „Channels TV“ sakė, kad dauguma nukentėjusiųjų buvo stebėtojai, nepaisę raginimų atsitraukti. Prezidentas Muhammadu Buhari pareiškė užuojautą aukų artimiesiems, sakė jo atstovas spaudai, pridūręs, jog žuvo „keli“ žmonės. „Prezidentas... išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl didelio aukų skaičiaus“, – sakė jis, tačiau tikslaus skaičiaus nenurodė. Nigerijoje ir kitur Vakarų Afrikoje namų ūkiuose maisto gaminimui naudojami dujų balionai. Dėl netinkamo jų laikymo, pildymo ar saugos taisyklių nepaisymo dažnai nutinka skaudžių nelaimių.

