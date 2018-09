Dėl smarkių sezoninių liūčių iš krantų išsiliejusios Nigerio ir Benujės upės užtvindė daug gyvenviečių, ūkių, o dešimtys tūkstančių žmonių įstrigo savo namuose. „Paskelbėme nacionalinę nelaimę keturiose valstijose – Kogyje, Deltoje, Anambroje ir Nigeryje“, – informavo Sani Datti iš Nacionalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (NEMA). „Dar aštuoniose valstijose padėtis stebima. Visos šios valstijos labiausiai nukentėjo nuo potvynio. Gyvybių neteko apie 100 žmonių 10 valstijų“, – pridūrė jis. Kogio ir Nigerio regionai yra centrinėje Nigerijos dalyje, o Deltos ir Anambros valstijos – šalies pietuose. Kogio valstijos sostinė Lokodža yra Nigerio ir Benujės upių santakoje, tad miestas dėl padidėjusio vandens lygio yra beveik visiškai apsemtas. Anot NEMA, pirmadienį vandens lygis Lokodžoje nesiliovė didėjęs ir pasiekė 11 m – panašų lygį kaip ir per katastrofišką 2012-ųjų tvaną. Tąsyk 30 iš 36 Nigerijos regionų pražuvo šimtai žmonių, o dar apie 2 mln. gyventojų neteko namų. Remiantis Nigerijos meteorologinės agentūros prognozėmis, antradienį šalyje iškris daugiau lietaus. Prezidentas Muhammadu Buhari pirmadienį paskelbė, kad patvirtino sprendimą skirti 3 mlrd. nairų (7,1 mln. eurų) medikamentams ir paramai. Nigerijoje dažnai būna potvynių palei upes per kasmetinį liūčių sezoną, trunkantį nuo gegužės iki rugsėjo.

