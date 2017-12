„Akva Ibomo valstijos Ikot Ekpenės miesto kalėjime grupė kalinių užpuolė virtuvėje dirbusius žmones“, – rašoma policijos išplatintame pranešime. „Jie pačiupo virtuvėje buvusį kirvį, sužalojo juo vieną kalinį, smogę jam į galvą, ir puolė bėgti prie galinio įėjimo į kalėjimą. Jie kirviu išlaužė duris ir susirėmė su juos atsivijusiais kalėjimo darbuotojais“, – rašoma pranešime. „Pasibaigus grumtynėms paaiškėjo, kad keturi kaliniai mirė nuo šautinių žaizdų. Dar septyni nuteistieji buvo sulaikyti ir grąžinti į savo kameras, o 36 pavyko pasprukti, jų ieškoma“, – priduriama policijos pranešime. Policija nenurodė, kiek kalinių buvo Ikot Ekpenės kalėjime incidento metu. Nigerijos kalėjimai paprastai yra perpildyti, o kaliniai juose laikomi itin prastomis sąlygomis. Vietos ir tarptautinės teisių gynimo organizacijos ne kartą ragino Nigerijos valdžią imtis priemonių pagerinti sąlygas kalėjimuose ir užtikrinti spartesnį bylų nagrinėjimą teismuose.

