Įvykio liudininkai nurodė, kad du berniukai mirtininkai susisprogdino po 13 val. vietos (15 val. Lietuvos) laiku Mubio mieste, esančiame maždaug uaž 200 km nuo Adamavos valstijos sostinės Jolos. Mubio gyventojas Abdullahi Labaranas sakė, kad pirmasis mirtininkas buvo įsimaišęs tarp maldininkų, susirinkusių prie mečetės šalia turgaus. Jis detonavo bombą „praėjus penkioms minutėms nuo pamaldų pradžios“. Antrasis sprogdintojas sprogmenis detonavo tarp daugybės maldininkų, prekiautojų ir pirkėjų, bėgusių nuo atakuotos mečetės link mėsos prekyvietės. Nacionalinės nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (NEMA) atstovas Imamas Garki sakė, kad jo tarnybos ir policijos bei Raudonojo Kryžiaus bendras vertinimas rodo, jog per ataką žuvo 26 žmonės ir dar 56 buvo sužeisti, iš jų 11 – kritiškai. Sužeistieji buvo išvežti gydyti į Federalinį medicinos centrą Joloje. Tačiau vienas Mubio pagrindinės ligoninės medikas sakė, kad į jo įstaigą atvežti 37 lavonai, o gelbėjimo operacijoje dalyvavęs gelbėtojas teigė suskaičiavęs 42 žuvusiuosius ir 68 sužeistuosius. „Tai mačiau savomis akimis. Skaičiavome, kai jie buvo išvežami“, – sakė gelbėjimo tarnybos darbuotas Sani Kakale. Ligoninės darbuotojai mobilizavosi gelbėti aukas, nors šiuo metu streikuoja dėl prastų atlyginimų ir darbo sąlygų. Kita vertus, du vietos gyventojai, dalyvavę aukų laidotuvėse, tvirtino, kad žuvusiųjų skaičius daug didesnis ir gali dar padidėti. „Prieš man išeinant iš kapinių dalyvavau 68 žmonių laidotuvėse. Aukų šeimos nešė daugiau kūnų“, – sakė Muhammadas Hamidu. „Manau, tai baisiausia kada nors Mubio patirta ataka. Žmonių gyvybių netektis – neįsivaizduojama“, – pridūrė jis. A. Labaranas pridūrė: „Palikome 73 naujai iškastus kapus, kurių kiekviename palaidota po auką. Ligoninėje yra dar neatsiimtų lavonų.“ JAV palaikymas Prieštaringi atakų aukų skaičiai Nigerijoje nėra neįprastas dalykas, o valdžia anksčiau taip pat būdavo linkusi skelbti mažesnius žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų skaičius. Iškart buvo įtarta, kad išpuolį Mubyje įvykdė džihadistų grupuotė „Boko Haram“. Jai kovojant už griežtojo islamistinio režimo valstybės įkūrimą Nigerijos šiaurės rytuose nuo 2009 metų žuvo jau daugiau kaip 20 tūkst. žmonių. Mubis ne kartą buvo tapęs „Boko Haram“ pražūtingų atakų taikiniu. 2014 metų pabaigoje kovotojai šį miestą buvo trumpam užėmę. Nigerijos vyriausybė ir kariuomenė jau senokai laiko šį džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) padalinį išsikvėpusia jėga, atsidūrusia ant pralaimėjimo slenksčio. Tačiau šiaurės rytuose nuolat būdavo surengiama atakų, ypač smurto epicentru tapusioje Borno valstijoje, besiribojančioje su Adamava. Praeitą ketvirtadienį mažiausiai keturi žmonės žuvo mirtininkams sprogdintojams ir kovotojams pamėginus įsiveržti į Borno valstijos sostinę Maidugūrį. Ši ataka iškėlė naujų klausimų dėl saugumo šalyje. Nigerijos prezidentas Muhammadu Buhari šią savaitę apsilankė Jungtinėse Valstijose ir susitiko su Amerikos prezidentu Donaldu Trumpu, pažadėjusiu didesnį palaikymą kovai su „Boko Haram“. Pagal 496 mln. dolerių (413 mln. eurų) sutartį Nigerija įsigijo 12 lengvųjų naikintuvų „A-29 Super Tucano“. D. Trumpas nurodė, kad Nigerija taip pat ketina vėliau įsigyti atakos sraigtasparnių. „Šie nauji orlaiviai pagerins Nigerijos gebėjimus smogti teroristams ir apsaugoti civilius“, – pirmadienį D. Trumpas sakė Vašingtone per bendrą spaudos konferenciją su M. Buhari. Ankstesnio JAV prezidento Baracko Obamos administracija anksčiau buvo užblokavusi orlaivių pardavimą Nigerijai, nes šios šalies oro pajėgos per klaidą subombardavo nuo „Boko Haram“ pabėgusių žmonių stovyklą. Tąsyk žuvo 112 žmonių. JAV kariškiai Abudžoje pastaruoju metu taip pat kėlė klausimų dėl Nigerijos pajėgų taktikos prieš partizaninį karą vedančią „Boko Haram“. „Mano nuomone, karybos srityje jie tebėra linkę mąstyti konvencinio karo terminais“, – naujienų agentūrai AFP praeitą mėnesį sakė JAV gynybos atašė Abudžoje pulkininkas leitenantas Seanas McClure'as.

