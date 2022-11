„Niekam neįdomu“: laidos dalyvių komentarai apstulbino Kremliaus propagandistus

Pastarosiomis savaitėmis Rusija suaktyvino atakas prieš Ukrainos elektrines.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tviteryje spalio 18 d. pranešė, kad per pastarąsias aštuonias dienas Rusija sunaikino 30 procentų Ukrainos elektrinių, „visoje šalyje sukeldama didžiulius elektros tiekimo sutrikimus“.

Po Rusijos atakų pirmadienį Ukrainos sostinės meras pranešė, kad Kyjive be vandens liko 80 proc. vartotojų, o 350 000 namų liko be elektros energijos.

Tuo metu ukrainiečių premjeras Denysas Šmyhalis informavo, kad dėl dronų ir raketų atakų be elektros liko „šimtai gyvenviečių“.

„Raketos ir dronai smogė dešimčiai regionų, kuriuose buvo apgadinta 18 objektų, dauguma jų susiję su energetika, – platformoje „Telegram“ rašė ministras pirmininkas.

„Šimtai gyvenviečių septyniuose Ukrainos regionuose liko be elektros“, – pridūrė jis.

Ukrainos kariuomenė platformoje „Telegram“ sakė, kad rusai pirmadienio rytą paleido per 50 raketų.

Rusijos valstybinės televizijos laidos segmente, kurį šeštadienį tviteryje paskelbė Julia Davis, „The Daily Beast“ apžvalgininkė ir „Russian Media Monitor“ įkūrėja, diskusijos nariai aptarinėjo pastarojo meto Rusijos nusitaikymą į Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Tada sociologas Aleksejus Roščinas ėmė kritikuoti Rusijos veiksmus.

