NEXTA įkūrėjas apie dramatiškus vaizdus Baltarusijoje: neapsigaukite!

Šiandien Stepanas Svetlovas, dar žinomas kaip Stepanas Putila ir Stepanas NEXTA, gyvena ir dirba Lenkijoje, jam liepos 27 dieną sukako 22 metai. NEXTA atsiradimo istorija prasidėjo dar 2015 metais, kai vidurinėje besimokantis Stepanas sukūrė savo kanalą „YouTube“ platformoje. Pirmasis vaizdo įrašas – daina „Nėra pasirinkimo“ (buvo grupės „Splin“ kūrinio „Nėra išeities“ versija), skirta Baltarusijos prezidento rinkimams.

Vėliau kanale ėmė atsirasti vis daugiau medžiagų, pradėtos skelbti naujienos ir rezonansiniai dokumentiniai filmai. Stepanas prisipažįsta, kad žurnalistika jo gyvenime atsirado dar mokykloje, vyresnėse klasėse jis leido laikraštį. Vėliau vaikinas įstojo į Katovicų Silezijos universitetą, kur pasirinko kino ir televizijos studijas. Visą tą laiką vystė kanalą ir žurnalistinę veiklą, jo auditorija stabiliai didėjo.

2017 metais jo „YouTube“ kanale buvo pristatytas filmas „Jų laukia mirties bausmė“ – apie eilinį mirties nuosprendį Baltarusijoje, jį peržiūrėjo daugiau nei 5,5 mln. žmonių. 2019 metas dienos šviesą išvydo naujas Stepano filmas – „Lukašenka: baudžiamoji medžiaga“, visuomenėje sukėlęs rezonansinę reakciją. Jauno vyro „Telegram“ kanalas imtas aktyviai vystyti 2018 metų rudenį, o išskirtinis NEXTA komandos bruožas – minimalus reklamos kiekis. Tų pačių metų vasarį Stepanui bandyta iškelti baudžiamąją bylą pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 368-ąjį straipsnį – „dėl prezidento įžeidinėjimų“ „YouTube“ skelbiamame turinyje. Po šio incidento, baimindamasis valdžios persekiojimo, į Baltarusiją aktyvistas nebeatvažiuoja.

Stepanas Svetlovas © Asmeninins albumas

– Bendra „Telegram“ kanalų NEXTA, „NEXTA Live“ ir satyrinio kanalo LUXTA auditorija šiuo metu siekia beveik 3 mln. žmonių, prenumeratorių skaičius ir toliau auga. Dar iki prezidento rinkimų jūsų kanalas buvo vienas iš populiariausių Baltarusijoje, bet, prasidėjus protestams, jis tiesiog šovė į dar didesnes aukštumas.

NEXTA prenumeratorių skaičius auga greičiau nei naujų koronaviruso atvejų – per kelias dienas jumis susidomėjo dar šimtai tūkstančių. Kaip pats galėtumėte paaiškinti tokią sėkmę?

– Šiuo metu augimas tikrai suintensyvėjęs – neša savotiška banga. Panašu, kad susičiupome viską, ką buvo galima pasiimti rusakalbėje „Telegram“. Kuo pagrįstas tas augimas? Turime padėkoti kvailai valdžiai, Baltarusijoje užblokavusiai internetą. Sprendžiant pagal viską, jis veikia tik per VPN, o Pavelas Durovas („Telegram“ vadovas) pasirūpino reikiamais pajėgumais. Taip visas visuomenės dėmesys persiorientavo į „Telegram“, nes kiti ištekliai buvo paprasčiausiai užblokuoti.

Grubiai tariant, užblokavo kone visus naujienų šaltinius. Net valstybinė žiniasklaida skelbė naujienas „Telegram“ kanale, nepateikdama nuorodų į straipsnius. Dar prieš prasidedant dabartiniam veiksmui, mūsų „Telegram“ kanalai jau buvo patys populiariausi – tuo metu auditoriją sudarė 340 tūkst. prenumeratorių. Žmonės mumis pasitikėjo, net ir iš užsienio. Visi atsidūrė informacijos vakuume, o mes jį suardėme.

– Jūsų kolega, vykdomasis NEXTA redaktorius Romanas Prostasevičius, nuo protestų pradžios jau davė nemažai interviu įvairiems leidiniams ir tinklaraštininkams, o jūs tylėjote ir bendrauti su žiniasklaida atsisakydavote. Kodėl?



– Informacijos srautas – per 200 pranešimų per minutę, o tai daugiau nei 100 tūkst. per dieną. Sąmoningai nusprendėme atsiskirti. Pirmiausia, Romanas šiuo metu yra vyriausiasis redaktorius, nors jau labai pervargęs, kaip ir visa komanda, ir interviu nebedalija. Paprasčiausiai neturime tam laiko. Šiandien miegas mums tapęs didžiausia prabanga...

– Jūsų kanalas neturi etatinių žurnalistų. Ar teisingai suprantu, kad jame, nepaisant didžiulio informacijos srauto, ir toliau dirba vos trys ar keturi žmonės?



– Esame sustiprinę pajėgas – dabar dirba šeši žmonės, bet prieš tai kanale darbavosi keturi. Plėtra numatyta ir artimiausiu metu – papildomos rankos tiesiog būtinos.



– Per dieną publikuojate daugiau nei tūkstantį įvairaus pobūdžio naujienų. Kiekvieną parą pasiekia dešimtys tūkstančių žinučių iš visos Baltarusijos. Komanda savarankiškai atrenka informaciją ar visgi suteikiate prieigą patiems prenumeratoriams pasirinkti, taip kanalą paversdami vieša dalijimosi informacija erdve?



– Ne. Mes patys atrenkame ir tikrame visus informacijos šaltinius, kurie bando pasiekti mūsų kanalą iš visų Baltarusijos kampelių. Kas penkios minutės paskelbiamas naujas įrašas. Nors ir atsirado daugiau pagalbos, didžiausia kanalo jėga – tie patys keturi žmonės.

– Prieš dieną Baltarusijos Respublikoje jums iškelta baudžiamoji byla. Vos prieš dieną paaiškėjo, kad esate ieškomas ne tik Baltarusijoje, bet ir Rusijoje. Ką inkriminuoja?



– Masinių neramumų organizavimą. Tai pakankamai juokinga. Žinote, mes netgi sudarėme sąrašą bylų, kokias būtų galima iškelti mūsų komandos nariams – suskaičiavome per dešimt straipsnių. Tiesiog sėdėjome ir fantazavome.... Už neramumų organizavimą šviečiasi nuo 5 iki 15 metų laisvės atėmimo, tačiau tai dar ne viskas – dar kaltina kurstant maištą. Net nežinau, ką mes ten kurstome... Galbūt prie mūsų pristojo dėl žmonių grandinės vaizdo įrašo, nors mes tris filmukus viešinome išskirtinai ugdymo tikslais, bet, kaip rodo liūdna patirtis, Baltarusijoje reikia būti pasirengus atsidurti areštinėje – reikia žinoti, kaip ten su savais tvarkosi. Kitu atveju, jeigu neišsisuksi ir atsidursi jėgos struktūrų rankose, gali gauti 15 parų už nieką, o kaip baltarusių „teisėsaugos pareigūnai“ moka elgtis su sulaikytais asmenimis, visi jau matėme. Kas dar nematė, siūlau pasižiūrėti iš Okrestino izoliatoriaus paleistųjų fotografijas...

– Kaip su dabartine situacija tvarkosi jūsų šeima?



– Šeima šiuo metu Baltarusijoje. Stengiasi nenusiminti, laikosi neblogai ir netgi dalyvauja solidarumo akcijose. Žinoma, norėjau juos visus prieš prezidento rinkimus išsivežti, bet nespėjau. Įvykiai ėmė klostytis taip sparčiai, jog paprasčiausiai neužteko laiko... Tėvui norėjo iškelti baudžiamąją bylą dėl kažkokio milicininko įžeidimo feisbuke, tėvas susierzino neįleistas į stadioną. Mano tėvas – sporto žurnalistas, dirba „BelCat“. Jis vienintelis, kuriam pavyko išvykti. Šiandien jis su manim Lenkijoje.

– Masiniai protestai, šiuo metu vykstantys Baltarusijoje, neturintys precedento. Solidarumo akcijos į gatves sutraukia pačių įvairiausių visuomenės sluoksnių baltarusius. Ar radote sau paaiškinimą, kas iš tikrųjų vyksta? Ką palaiko tie žmonės? Sviatlaną Cichanouskają? Ar nepalaiko Lukašenkos, o gal protestuoja prieš milicijos smurtą?



– Viskas sukrito – trys upeliai ir daugybė upeliūkščių susiliejo į galingą upę... Mano nuomone, jeigu OMON ir jėgos struktūros nebūtų ėmęsi tokio brutalaus žiaurumo per rugpjūčio 9-osios protestą, o tai buvo išskirtinai taiki akcija, tokio didelio masto protestų kaip šiandien Baltarusijoje nebūtų buvę. Esu tuo tikras. Agresija atliko labai svarbų vaidmenį. Tada žmonės pradėjo masiškai protestuoti prieš milicijos, OMON elgesį... Akivaizdu, kad valdžią apėmė panika, todėl ir sprendimai priimti paskuboms. Viskas baigėsi tuo, kad į gatves išėjo visa Baltarusija, ir tikrai neperdedu. Į gatves išėjo miestai, kurie per visą savo istoriją nė karto nepademonstravo tokios nepaklusnumo valdžiai. Šiandien smurtas jau atsidūrė antrame plane, valdžia pakeitė strategiją ir bando visais įmanomais būdais pelnyti bent šiokį tokį žmonių prielankumą – milicininkai dovanoja gėles, pakankamai draugiškai kalba, bet visa tai melas, neapsigaukite.

– Norite pasakyti, kad tie kadrai, kur milicininkai dovanoja lauko gėlės, o omonininkai leidžiasi apkabinami merginų – apgaulė?



– Visiškai teisingai. Noriu tai patvirtinti. Nereikia savęs apgaudinėti. Be įsakymo milicija ne tik gėlių nedovanos, bet net nesikalbės – viskas daroma vykdant nurodymus iš aukščiau. Žmonės tai supranta, piliečiai skanduoja: „Nepamiršim! Neatleisim!“. Šiandien pasiekė žinia apie dar vieną auką. Visi žuvusieji – taikūs žmonės. Kita vertus, visi vidaus reikalų ministerijos darbuotojai, iš tikrųjų norintys būti su tauta, kaip tik šiuo metu rašo prašymus atleisti iš darbo. Publikavome daugiau nei 50 tokių dokumentų. Akivaizdu, kad į tautos pusę pereina vis daugiau žmonių. Rugpjūčio 15 dieną prie streiko prisijungė pagrindinio valdžios propagandos ruporo – „Belteleradiokompanija“ – žurnalistai.

– Tai rimtas sukrėtimas valdžiai?



– Be jokios abejonės. Mums labai gerai žinoma, kad raminti „Baltarusijos televizijos“ darbuotojų asmeniškai atvyko dešinioji A. Lukašenkos ranka Natalija Kočanova. Situacija tikrai istorinės svarbos.

Grįžtant prie smurto temos, milicijos veiksmai tapo reakcijų katalizatoriumi – visi pradėjo masiškai eiti į gatves, dešimtyse gamyklų prasidėjo streikai. 80 proc. rinkimų rezultatų klastojimas ir falsifikavimas, be jokios abejonės, turėjo įtakos tam, kas vyksta. Pagrindinė nepasitenkinimo priežastis – pasityčiojimas ir smurtas prieš taikius žmones. Šiandien pagrindiniai lozungai jau nukreipti tiesiogiai prieš A. Lukašenką – Baltarusijos žmonės reikalauja jo pasitraukimo.

– Kalbant apie protestų geografiją, Minskas ir Vakarų Baltarusija į gatves eina aktyviau nei Rytų Baltarusijos gyventojai?



– Sprendžiant pagal rugpjūčio 14-osios akcijas, galima teigti, jog taip. Vakarų regionai buvo aktyvesni, tačiau rugpjūčio 15 dieną pradėjo masiškai eiti ir rytiniai – Kryčavas, Mogiliovo sritis, Vitebsko sritis... Šiandien Baltarusijos žemėlapyje protestuoja praktiškai visi miestai. Lengviau pasakyti, kur protestai nevyksta. Net ir kaimuose būna nedidelių akcijų, iki dešimties žmonių. Galima teigti, kad į kovą stoja visa Baltarusija... Lukašenka panikuoja. Mes jau matėme, kad susiskambino su Putinu, o tada pareiškė, kad Rusija pasirengusi padėti karinės grėsmės akivaizdoje.

– Kiek reali grėsmė, jog Rusija aneksuos Baltarusiją?



– Aneksijos rizika ne tokia ir didelė. Kone visose akcijose mes matome plakatus ir transparantus su užrašais „Putine, susitvarkysime be tavęs“. Baltarusiai supranta, kad Rusija čia niekuo dėta. Apie Rusiją čia iš viso niekas nekalba. Šie protestai ne apie Rusiją, o apie Baltarusiją, dėl Baltarusijos ir Baltarusijai. Jeigu, pavyzdžiui, Kryme skambėjo lozungai, plazdėjo Rusijos trispalvės, pas mus nėra nieko panašaus. Nėra jokių vėliavų, jokių prašymų prisijungti. Žmonės tiesiog reikalauja laisvės, žmonės nori atsikratyti Lukašenkos.

Nors valdžia, aišku, bandys kišti melagienas apie mistinę karinę grėsmę Rusijai. Lukašenka jau pradėjo taip kalbėti...

Jeigu Rusija visgi ateis, ir, neduok Dieve, nuspręs įvesti savo karių, tai bus tiktų tikriausias netikėtumas. Tokiu atveju Maskva sulauks labai griežtų sankcijų iš Europos, Baltarusija bus visai atkirsta nuo likusio pasaulio. Baltarusiai to nenori, žmonės to paprasčiausiai neatlaikys. Pasikartosiu – kol kas tokios grėsmės nėra.

– Ar pritariate teiginiams, kad dabar NEXTA savotiškai vadovauja revoliucijai?



– Tam tikra prasme manau, jog tikrai taip.

– Ar suvokiate, kokį svorį šiandien turi jūsų žodis šimtams tūkstančių baltarusių, kokia atsakomybė užgulė jūsų pečius ir kiek brangiai gali kainuoti pasekmės? Ne jums asmeniškai – Baltarusijos Respublikai...



– Manau, kad taip. Mes iš tikrųjų tapome šios situacijos, dabar susiklosčiusios Baltarusijoje, ruporu. Ne savo noru. Tapome šios revoliucijos balsu, bet ne sava valia. Taip tiesiog susiklostė. Buvome ir liksime pats populiariausias „Telegram“ kanalas. Visa širdimi ir siela sergame už Baltarusiją. Atsiribojome nuo tam tikrų žurnalistikos standartų, nes norime pakeisti šalį. Neneigsiu, kad žmonės į gatves išėjo ir dėl mūsų. Revoliuciją pradeda ne vienas žmogus, ne du ir ne trys – revoliuciją pradeda visa tauta. Ir ta tauta per tuos 26 metus pakankamai prisikentėjo.

– Agentūra „Bloomberg“ skelbia apie galimą Lukašenkos ir jo aplinkos pasitraukimą į Rusiją. Ar iš valdžios šaltinių gavote tokios informacijos?



– Šiuo metu mes daugiausia dėmesio skiriame pranešimams iš sostinės ir regionų, nenorime praleisti nieko, kas šiuo metu ten vyksta. Deja, šiandien nedirbame nė su vienu valdančiajam režimui artimu šaltiniu, tad neturime laiko patikrinti šios informacijos, nors pranešimų gauname išties daug. Turėjome šaltinių Lukašenkos aplinkoje. Konkrečiai tai buvo informacija apie prezidento lėktuvą, turėjusį išskristi į Turkiją – už tai sulaukėme daug kritikos, bet tą informaciją gavome iš šaltinio, patikrinome „Flightradar“... Kitaip tariant, dirbti šia linkme ir tikrinti tokio pobūdžio informaciją šiuo metu paprasčiausiai trūksta laisvų rankų.

Vienintelis dalykas, ką tikrai galime patvirtinti – Lukašenka skraido sraigtasparniu, kad nereiktų susidurti su žmonėmis. Rugpjūčio 15 dieną išvyko kortežu, nes susitikimas buvo labai arti, tačiau sulaukė labai daug automobilių signalų, buvo nušvilptas kone visose sankryžose, ko anksčiau niekada nebūdavo.



– Revoliucija pavyko, Lukašenka traukiasi. Kas toliau?



– Pereinamoji valdžia, kuriai, tikiuosi, vadovaus Sviatlana Cichanouskaja, nes oficialiai prezidento rinkimus laimėjo būtent ji. Svarbiausias reikalavimas – visų politinių kalinių ir visų, sulaikytų per protesto akcijas, išlaisvinimas. Toliau – nauji sąžiningi rinkimai, kuriuose dalyvauja visi, kurie nori juose dalyvauti: Siarhejus Cichanouskis, Valerijus Cepkala, Viktoras Babarika ir kiti. Žinoma, tam prireiks savaičių ir mėnesių, bet tai realiausias scenarijus mūsų pergalės atveju, o ta pergalė – jau mūsų. Baltarusija peržengė ribą – kelio atgal nebėra. Net jeigu protestai kiek aprims, bangos jau nebesustabdysi. Žmonės labai aiškiai supranta – jie jėga, ir jų dauguma.



– Ačiū už pokalbį.