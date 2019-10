„New York Times“ tyrimas: Rusija vos per 12 val. Sirijoje subombardavo 4 ligonines

Remiantis „The New York Times“ atlikto tyrimo išvadomis, Rusijos karinės oro pajėgos ne kartą bombardavo ligonines Sirijoje, kad sunaikintų paskutinius pasipriešinimo prezidentui B. al Assadui likučius.

Anksčiau neskelbtų Rusijos karinių oro pajėgų radijo įrašų, lėktuvų stebėtojų žurnalų ir liudininkų duomenų analizė leido „The New York Times“ susieti Rusijos pilotus su gegužės mėnesį vos per 12 valandų atliktais keturių ligoninių bombardavimais.

12 valandų laikotarpis, prasidėjęs gegužės 5 d., tėra tik nedidelė Sirijoje vykstančio karo ore dalis, tačiau taip pat tai yra Rusijos ketverių metų trukmės kišimosi į Sirijos pilietinį karą pjūvis. Šią savaitę konfliktas pasipildė nauju frontu, kai Turkijos pajėgos peržengė sieną, vykdydamos kampaniją prieš kurdų nereguliariąją kariuomenę.

Rusija seniai kaltinama metodiškomis atakomis prieš ligonines ir klinikas sukilėlių kontroliuojamose teritorijose. Tai jos strategijos padėti B. al Assadui užsitikrinti pergalę aštuonerius metus trunkančiame kare dalis.

„Gydytojai už žmogaus teises“, palaikymo grupė, sekanti išpuolius prieš medicinos darbuotojus Sirijoje, nuo 2011 m. užfiksavo mažiausiai 583 tokius išpuolius. 266 atvejai užfiksuoti nuo tada, kai į konfliktą įsikišo Rusija (nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio). Nuo 2011 m. žuvo mažiausiai 916 medicinos darbuotojų.

„The New York Times“ surinko daug įrodymų, kad ištirtų gegužės 5–6 d. įvykdytus ligoninių bombardavimus.

Sirijos gyventojų žinutės socialiniuose tinkluose, interviu su liudininkais ir įrašai iš keturias ligonines rėmusių labdaros organizacijų leido nustatyti apytikrį atakų laiką. „The New York Times“ gavo lėktuvų stebėtojų, įspėjančių civilius apie artėjančius oro puolimus, žurnalus ir kryžmiškai patikrino kiekvieno bombardavimo laiką, kad patvirtintų, jog tuo metu virš konkrečios ligoninės buvo Rusijos karo lėktuvų. Paskui „The New York Times“ perklausė ir transkribavo tūkstančius Rusijos karinių oro pajėgų įrašų, apimančių ne vieną mėnesį pilotų skrydžių virš šiaurės vakarinės Sirijos dalies. Įrašus pateikė stebėtojų tinklas, kurio nariai saugumo sumetimais nepanoro atskleisti savo tapatybių.

Remiantis gegužės 5–6 d. lėktuvų stebėtojų žurnalų įrašais, kiekvienos ligoninės bombardavimo metu virš jos buvo Rusijos lėktuvų. Tos dienos Rusijos karinių oro pajėgų garso įrašuose girdėti, kaip Rusijos pilotai patvirtina bombardavimus. Iš liudininkų gauti ir „The New York Times“ patikrinti vaizdo įrašai leido patvirtinti tris atakas.

Netyčinis ar tyčinis ligoninių bombardavimas yra karo nusikaltimas, tačiau ieškoti kaltų sudėtingo pilietinio karo metu – nelengvas užsiėmimas. Be to, iki šiol Sirijos medicinos darbuotojams ir žmogaus teisių gynėjų grupėms trūko įrodymų.

Būdama nuolatine Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nare, Rusija išvengė kruopščių tyrimų, o JT agentūros neskuba kaltinti Rusijos karinių oro pajėgų ir reikalauti atsakomybės.

Rusijos vyriausybė tiesiogiai neatsakė į klausimus apie keturias subombarduotas ligonines.

Užsienio reikalų ministerijos atstovas priminė ankstesnius teiginius sakydamas, jog Rusijos karinės oro pajėgos atlieka tiksliąsias atakas „tik nurodžius gerai ištirtus taikinius“.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas tyrimą dėl subombarduotų ligoninių pradėjo rugpjūčio mėnesį. Vienas iš tebevykstančio tyrimo tikslų – nustatyti, kodėl ligoninės, savanoriškai nurodžiusios savo adresus JT remiamame nekonfliktinių įstaigų sąraše, kuris buvo pateiktas Rusijai ir kitoms kovojančioms šalims siekiant apsaugoti ligonines nuo puolimų, vis tiek buvo užpultos.

JT žmogaus teisių biuro teigimu, nuo balandžio 24 d. iki rugsėjo vidurio, Rusijos ir Sirijos pajėgoms puolant paskutinius likusius sukilėlius šalies šiaurės vakarinėje dalyje, buvo užpultos 54 ligoninės ir klinikos, esančios priešiškoje teritorijoje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, mažiausiai septynios bandė apsisaugoti, nurodydamos savo adresus nekonfliktinių įstaigų sąraše.

Gegužės 5–6 d. Rusija užpuolė keturias. Jos visos buvo šiame sąraše. Iš pradžių bombos nukrito ant Nabad al Hayat chirurgijos ligoninės – didelio požeminio traumatologinio centro pietinėje Idlibo muchafazoje. Šios ligoninės paslaugomis naudojosi beveik 200 tūkst. žmonių. Ligoninę rėmusios Jungtinių Amerikos Valstijų labdaros organizacijos „Syria Relief and Development“ teigimu, per mėnesį joje vidutiniškai būdavo atliekama 500 operacijų, apsilankydavo daugiau nei 5 000 žmonių.

Nuo atidarymo 2013 m. Nabad al Hayat buvo užpulta tris kartus, todėl galiausiai buvo nuspręsta ligoninę perkelti į požeminį kompleksą, įrengtą dirbamuose laukuose, manant, kad tokiu būdu pavyks apsisaugoti nuo oro antpuolių.

Remiantis garso įrašais, gegužės 5 d., 14.32 val. vietos laiku, Rusijos karinių oro pajėgų antžeminio valdymo centro darbuotojas nurodė pilotui ilgumos ir platumos koordinates, kurios sutampa su tikslia Nabad al Hayat buvimo vieta.

14.38 val. pilotas praneša, kad mato taikinį, ir gauna „korekciją“ – kodą, skirtą užfiksuoti taikinį naikintuvo kabinos ekrane. Antžeminio valdymo centro darbuotojas duoda leidimą pulti taikinį, ištardamas: „Trys septynetai“.

Tuo pačiu metu lėktuvų stebėtojas žurnale užfiksuoja, kad netoliese skraido Rusų naikintuvas.

Nabad al Hayat personalas evakavosi prieš tris dienas, nes buvo įspėtas apie galimą ataką, tačiau už 5 km į šiaurės vakarus esančios Kafr Nabl chirurgijos ligoninės darbuotojams ir pacientams pasisekė mažiau.

Joje dirbęs gydytojas pasakojo, kad nuo 17.30 val. ligoninė buvo užpulta keturis kartus. Bombos krito maždaug kas keturias minutes, nebuvo jokio įspėjimo. Žuvo lauke stovėjęs vyras, kuris ragino ligoninės pacientus ir personalo narius naudoti deguonies balionus, nes aplinkui buvo daug dulkių.

Atakos metu lėktuvų stebėtojas žurnale užfiksavo Rusijos naikintuvą, sukantį ratus virš ligoninės, o kitame Rusijos karinių oro pajėgų garso įraše pilotas praneša pataikęs į taikinį 17.30 val. Paskui pilotas informuoja dar apie tris atakas, atliktas maždaug kas penkias minutes. Šie duomenys sutampa su gydytojo pateikta įvykių chronologija.