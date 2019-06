Viename socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame mėgėjiškame vaizdo įraše matyti, kaip ant kranto esantys turistai bėga, o kruizinis laivas „MSC Opera“ trenkiasi į prieplauką, o vėliau – į turistų laivą „Michelangelo“.

Per incidentą prie terminalo „San Basilio-Zattere“ prie Džudekos kanalo buvo sužeisti mažiausiai penki žmonės, praneša vietos spauda. Nukentėjusiųjų tautybės nenurodomos.

Manoma, kad incidentas įvyko dėl to, jog nutrūko vienas iš trosų, kuriais kruizinius laivus į miesto kanalus įveda buksyrai, skelbia dienraštis „Corriere della Sera“. Vėliau kruizinis laivas dėl stiprių srovių, nešusių jį prieplaukos link, negalėjo sustoti.

Anot Venecijos, kur įvyko nelaimė, mero, po incidento, kai didžiulis kruizinis laivas rėžėsi į turistus plukdžiusį laivą ir prieplauką, būtina skubiai keisti kruizinių laivų maršrutus, skelbia „The Guardian“.

Luigi Brugnano teigimu, nepriimtina, jog kruiziniai laivai kerta itin judrų Giudeccos kanalą, ir pareikalavo skubiai patvirtinti naują maršrutą.

Nelaimė įvyko sekmadienio rytą sugedus 13 aukštų kruizinio laivo „MSC Opera“ varikliui, laivas tapo nekontroliuojamas. Filmuotoje medžiagoje matoma kilusi panika, kaukiančios sirenos ir gigantiško laivo smūgis į prieplaukoje buvusį „River Countess“ turistų laivą.

Liudininkė Elisabetta Pasqualin teigia, kad tuo metu kaip tik terasoje laistė gėles, kai išgirdo sirenas ir panoro pamatyti, kas vyksta.

„Giudeccos kanale buvo įstrižoje padėtyje atsidūręs tas milžiniškas laivas, prie kranto jis spaudė turistų laivą. Pastarasis buvo tarsi spąstuose“, – teigia moteris.

Moteris teigia, kad kruizinis laivas lėtai, tačiau užtikrintai plaukė tiesiai į doką. Remiantis pasakojimu, laivo priekis gana smarkiai trenkėsi į prieplaukos betoną. Smūgio būta tokio stipraus, jog gabalas nuskilo. Moteris pasakoja apie garsias sirenas – „vaizdas buvo labai dramatiškas“.

#BREAKING: Tourists flee as cruise liner smashes into dock in Venice pic.twitter.com/DSIjHckYxk — Russian Market (@russian_market) June 2, 2019







Kai didysis laivas taranavo turistų laivą, pastarasis atrodė tarsi pagamintas iš „plastiko ar popieriaus, o ne plieno“. Vietos pareigūnų teigimu, buvo sužeistos penkios upe turistus plukdančiame laive buvusios moterys. Jų teigimu, viena skubiai išgabenta į ligoninę, o dar keturias medikai nusprendė ateinančias dienas stebėti.



This occurred at 09:00 this morning in Venice, another reason if it was needed why Cruise ships should be up close in Venice...#Venezia #Venice #nograndinavi pic.twitter.com/VyBQwZ7gT1 — Iain Reid (@beanotownphoto) June 2, 2019







Prieš tai skelbta, kad griuvusios ar bandydamos pabėgti iš turistinio laivo po kruizinio laivo smūgio buvo sužeistos keturios 67-72 metų užsienietės – amerikietė, Naujosios Zelandijos pilietė ir dvi australės.



Stuck on board @MSCCruises_PR since 8:00am due to the crash in Venice. As you can see the smaller ship is badly damaged here in #Venice #MSC #cruise #italy #msccruise pic.twitter.com/N9yoHDc7Qr — Kyle Spencer ✌ (@KyleSpenc) June 2, 2019







Venecijos uosto pareigūnai sako, kad šiuo metu aiškinasi nelaimės priežastis ir bando atnaujinti eismą kanalu. „Jau rytoj privalome imtis veiksmų, būtina skubiai spręsti laivų srauto problemą“, – teigia Pino Musolino iš „North Adriatic Sea Port Authority“.









Kruiziniams laivams iki šiol buvo leidžiama kirsti Giudeccos kanalą – tai pagrindinis Venecijos kanalas, vedantis į šv. Marko aikštę.

2017 metų birželį aktyvistų grupė „No Grandi Navi“ surengė neoficialų referendumą, kuriame Venecijos žmonės balsavo už tai, kad miesto lagūnoje nebeliktų didžiųjų laivų.







„Turime keturis nusibrozdinusius ir vieną rimčiau sužalotą žmogų. O juk galėjo baigtis dar blogiau. Tai nebegali tęstis, Giudeccos kanale kruiziniams laivams ne vieta. Reikalaujame skubiai atidaryti Vittoro Emanuele kanalą“, – sako Venecijos meras.



I’m pretty sure this is the ship that crashed in Venice this morning. Shot when I was flying over at about 0900! #MSCOpera #Venice #Italy @nzherald pic.twitter.com/u9XmiwUF7l — Live Sail Die (@livesaildieLSD) June 2, 2019







Planai kruizinius laivus nuo šv. Marko baseino ir Giudeccos kanalo nukreipti į Vittorio Emanuele kanalą pareigūnų imti kurpti prieš ketverius metus. „Kol kas šalies valdžia į tai nekreipia dėmesio. Mūsų žinutė labai aiški – pakaks“, – teigia Venecijos turizmo departamento vadovė Paola Mar.

Prieš metus Italijos susisiekimo ministru tapęs Danilo Toninelli sako, kad valdžia pagaliau priartėjo prie sprendimo.

„Šiandieninis incidentas Venecijos uoste – aiškus įrodymas, kad dideliems laivams ne vieta Giudeccos kanale. Po tiek metų trunkančios inercijos, galiausiai realiai priartėjome prie būtinybės skubiai susirūpinti tiek lagūnos, tiek turistų saugumu“, – tvirtina Italijos susisiekimo ministras.

Aplinkosaugininkai jau seniai kalba, kad kruizinių laivų sukeliamos bangos ardo povandenines statinių paramos konstrukcijas, be to, jie labai teršia vandenį. Italijos aplinkos apsaugos ministras Sergio Costa sako, kad valdžia jau greitai pateiks sprendimą.

„Tai, kas nutiko Venecijos uoste, patvirtina, ką jau kalbame seniai“, – teigia jis.

Kol kas neaišku, ar valdžia iš tikrųjų pasirengusi iš kanalo išginti visų dydžių kruizinius laivus.