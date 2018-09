„Sulaikytiesiems pavyko atidaryti duris ir išeiti“, kai netoli Ain Zaros kalėjimo įsiplieskė kova tarp besivaržančių grupuočių, savo pareiškime nurodė policija, bet nepatikslino, kokius nusikaltimus nuteistų žmonių esama tarp bėglių. Pareiškime priduriama, kad sargybiniams nepavyko sustabdyti kalinių, nes jų gyvybėms iškilo pavojus. Vienas policijos pareigūnas, su kuriuo susisiekė AFP, nepateikė tolesnių incidento detalių. Dauguma šio kalėjimo kalinių atlieka bausmes už įprastus nusikaltimus arba už paramą buvusiam diktatoriui Muamarui Khadafi ir žudymų per sukilimą, nuvedusi iki šio lyderio nuvertimo 2011 metais. Anot Sveikatos apsaugos ministerijos, Libijos sostinės pietiniame priemiestyje pirmadienį kilus grupuočių susirėmimams, per kuriuos buvo panaudos raketos, žuvo mažiausiai 39 žmonės, o dar maždaug 100 buvo sužeisti. Raketomis apšaudyta stovykla Sekmadienį Tripolyje taip pat buvo apšaudyta raketomis viena perkeltiesiems asmenims skirta stovykla. Anot krizių valdymo tarnybų ir įvykių liudininkų, per incidentą žuvo du tos pačios šeimos nariai ir dar penki buvo sužaloti. Toje stovykloje gyvena šimtai iš Taurgos miestelio kilusių asmenų, priverstų palikti savo namus dėl savo palaikymo M. Khadafi. „Dauguma šeimų paliko stovyklą, bijodami, kad bus paleista daugiau raketų“, – naujienų agentūrai AFP sakė stovykloje gyvenantis Khaledas Omrane. Pasak gelbėjimo tarnybų, nuo penktadienio iki šeštadienio į sostinę buvo paleistos mažiausiai 23 raketos, nusinešusios žmonių gyvybių. Tarptautinės bendruomenės pripažinta Nacionalinės vienybės vyriausybė (GNA) sekmadienį pranešė skelbianti nepaprastąją padėtį Tripolyje ir jo apylinkėse. Libijos sostinėje vyksta didžiausi mūšiai tarp grupuočių, nuo M. Khadafi nuvertimo ir nužudymo tebekovojančių dėl įtakos.

