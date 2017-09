Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi SOHR nurodė, kad per du antskrydžius virš Chraitos kaimo žuvo aštuoni palapinėse šalia Eufrato upės apsistoję civiliai ir dar 11 asmenų, plaukusių upe valtimis. Ankstesnę dieną SOHR užfiksavo kitą incidentą, kai rytinėje Deir ez Zoro provincijoje rusų aviacijai bombardavus keliasdešimt per Eufratą keliančių keltų žuvo 34 civiliai. Rusija į Sirijos pilietinį karą prezidento Basharo al Assado pajėgų pusėje įsitraukė 2015-ųjų rugsėjį. Damasko režimo pajėgos, remiamos rusų aviacijos, bando išstumti džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojus iš Deir ez Zoro provincijos. Susiję straipsniai: Svarbi pergalė: Sirijos armija pralaužė Deir az Zoro apsiaustį Džihadistai nukovė du rusų karius Šeštadienį vyriausybės pajėgos pralaužė beveik trejus metus trukusią Deir az Zoro karinio oro uosto apsiaustį. Sekmadienį B.al Assado pajėgos užėmė Tardos kalną, esantį į vakarus nuo to karinio aerodromo, bei perėmė iš džihadistų dar vieno kalno kontrolę, pranešė SOHR. IS kovotojai vis dar laiko užėmę pietinius provincijos sostinės rajonus. JAV remiamos Sirijos demokratinės pajėgos šioje naftos turtingoje provincijoje vykdo atskirą operaciją prieš džihadistus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.