Nuo karo laikų likę sprogmenys rasti maždaug už 50 kilometrų nuo antro didžiausio Rusijos miesto. „Tai labai pavojinga. Šios senos minos yra agresyvios, jeigu sprogs viena, sprogs ir kitos, ir tas sprogimas bus labai didelis“, – sakė vietos istorikų draugijos vadovas Andrejus Sizovas. Policijos pareigūnai patvirtino, kad savaitgalį jiems buvo pranešta apie rastas minas, tačiau daugiau informacijos nepateikė. Pasak A. Sizovo, sprogmenis rado vienas vietos gyventojas ir apie jas pranešė jo draugijai. Šią teritoriją užminavo sovietų pajėgos 1941-aisiais, kai prie Leningrado, dabartinio Sankt Peterburgo, artėjo vokiečių pajėgos. Užminuota maždaug 120 metrų šalikelės atkarpa, nurodė A. Sizovas. Jis pridūrė, kad pareigūnai jau rado maždaug 15 minų ir jas bando išminuoti. Leningrade ir jo apylinkėse nuo 1941 iki 1944 metų vyko nuožmūs Raudonosios armijos ir nacistinių pajėgų susirėmimai. Manoma, kad nuo tų laikų yra likę daugybė nerastų sprogmenų.

