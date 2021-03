Anot žurnalistų, rezidencija priklauso Maskvos patriarchijai, o asmenine patriarcho nuosavybe tapo už 22 mlrd. rublių. Oficialiai ją vadina „dvasiniu centru“, tačiau iš tikrųjų ten atvažiuoja tik patriarchas.

Viena iš tyrimo autorių – žurnalistė Anastasija Miliukova – „Nastojaščije vremia“ atsakė, kas žinoma apie šį objektą, ir kaip į tokį dvasinį centrą reaguoja vietos gyventojai.

– Šios šventosios rezidencijos vertė siekia 22 mlrd. rublių. Iš kur šis skaičius?

– Iš pradžių pavyko gauti dokumentų, susijusių su šio dvasinio centro statybomis. Pirminė šio dvasinio centro vertė siekė 500 mln. rublių, plius minus keli tūkstančiai.

Galiausiai kaina pradėjo augti, sklypas pradėjo plėstis ir išaugo iki 22 mlrd. rublių. Todėl ir tokia suma. Visa tai taip pat iš dokumentų, kuriuos gavome.

– Jeigu tai dvasinis centras, ar ten vyksta pamaldos?

– Ne, ten dar nė karto nevyko pamaldos, ten atvažiuoja tik patriarchas, o atvažiuoja ilsėtis. Be to, patį sklypą ir aplinkines teritorijas – miškus ir viską, kas prie kelio – saugo Federalinė apsaugos tarnyba, todėl ten taip paprastai nepasivaikščiosi. Tai sudaro labai didelių problemų tiek vietos gyventojams, tiek turistams.

– Kitaip tariant, patriarchas Kirilas ten atvažiuoja tik kelis kartus per metus ir tik pailsėti?

– Taip, atvažiuoja ilsėtis, o dėl to iš kaimynystėje esančios sanatorijos iškeldina žmones – ir kambarių, kurių langai į tą dvarą. Be to, kadangi tai Rusijos pietūs, ten daug kavinių.

O kad netrukdytų muzika, kiek man žinoma, patriarcho atstovai apeina visas kavines ir perspėja jų savininkus, kad netriukšmautų. Patriarchas mėgsta ramybę ir anonimiškumą.

– Sakote, kad iškeldina iš kaimynystėje esančios sanatorijos? Ir būtent prieš atvažiuojant patriarchui Kirilui?

– Taip. Ten yra sanatorija „Golubaja dal“, į kurią atvažiuoja negaluojantys vaikai. Vaikai, sergantys cerebriniu paralyžiumi. Kadangi ten gydymo įstaiga, numerių, kaip man atrodo, ne tiek ir daug. Iškelia, kad niekas nematytų, kaip ilsisi patriarchas.

– Kas žinoma apie vietos gyventojų nuomonę? Kiek suprantu, ten gyvenantys žmonės, bent jau dalis, tame dvare ir dirba?

– Ne, iš vietinių niekas tame dvare nedirba, bent jau kiek man žinoma. Ką galvoja vietiniai, žinoma, aišku – jiems tai papildomas spaudimas, nes sukelia didelių problemų ir nepatogumų.

Pavyzdžiui, ten yra kapinės, beveik besiribojančios su dvaro teritorija. Vietiniai negali į jas patekti. Tos kapinės labai senos, o iki dvaro atsiradimo ten buvo takas, vedęs tiesiai į kapines. Dabar to tako nebėra, vietiniams tenka eiti judriu keliu, tas kelias vadinamas „mirties keliu“ – ten kartą žuvo į kapines ėjęs jaunas vyras.

Be to, ten yra uždarytas turistinis takas, toks senas turistinis takas, kurį kadaise pastatė vietos kazokas. Todėl, savaime suprantama, vietiniai pyksta, nes nieko negali padaryti.

– Kaimyniniame dvare, siejamame su Putinu, yra ir šokantis fontanas, ir po žeme įrengta ledo arena. O kuo išskirtinis Kirilo dvaras, na, be to, kad užgrobęs dalį kapinių?

– Ten yra vynuogynas. Patriarchas mėgsta savos gamybos vyną. Ruošiame šio tyrimo tęsinį, turime dokumentų, dabar juos analizuojame. Juose įrodymai, kad patriarcho dvaras toks pat prabangus kaip ir jo kaimyno – Putino.