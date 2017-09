Įtariamasis detonavo sprogmenis prie kontrolės posto, kur buvo sulaikytas einantis į stadioną, kuriame to metu vyko rungtynės. „Save paaukodami saugumiečiai užkirto kelią užpuolikui pasiekti minią (stadiono viduje) ir surengti katastrofą“, – sakė naujienų agentūrai APF policijos atstovas Basiras Mujahidas. Tarp sužeistųjų yra du policijos pareigūnai. AFP reporteris matė, kaip iš įvykio vietos dideliu greičiu išvažiavo greitosios medicinos pagalbos automobilis, matyt, vežė sužeistuosius į ligoninę. Tuo metu, kai prie stadiono nugriaudėjo sprogimas, viduje vyko kriketo rungtynės, sakė agentūrai AFP Afganistano kriketo valdybos atstovas Faridas Hotakas. Pasak jo, rungtynės trumpam buvo nutrauktos, bet „visi žaidėjai ir kriketo valdybos pareigūnai yra saugūs“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.