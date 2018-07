Atrodo, kad incidentas įvyko netoli vietos, kur Kinijos piliečiai paprastai laukia eilėje prie JAV ambasados vizų skyriaus.

Tačiau įvykio aplinkybės kol kas neaiškios, o liudininkų pranešimai buvo prieštaringi.

Internetu paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti prie diplomatinio komplekso Kinijos sostinės šiaurės rytinėje dalyje kylantys dūmai ir į įvykio vietą skubantys saugumo tarnybų darbuotojai. Liudininkai sakė, kad įvyko sprogimas.

Tuo metu valstybinė žiniasklaida nurodė, kad prie ambasados sulaikyta moteris, apliejusi save benzinu.

Policija incidento kol kas nekomentavo. Vienas ambasados atstovas sakė teberenkantis informaciją.

Valdančiosios Komunistų partijos laikraštis „Global Times“ nurodė, kad apie 11 val. vietos (6 val. Lietuvos) laiku policija „išsivežė moterį, apsiliejusią benzinu per numanomą mėginimą susideginti“.

Incidentas įvyko Pekino pakraštyje esančiame diplomatiniame rajone, kur įsikūrusios keleto šalių, tarp jų – JAV, Indijos ir Izraelio, ambasados.

Kinija ir JAV pastaruoju metu buvo įsitraukusios į aštrų ginčą dėl prekybos, bet Amerika tebėra populiari kinų kelionių kryptis. Nemažai šios šalies piliečių vyksta į Jungtines Valstijas turizmo, studijų arba imigracijos tikslais.

#BREAKING: "Large" Explosion near US embassy in Beijing - Roads nearby have been closed. China media: Explosion in #US embessy in #Beijing caused by an attemped woman suicide bomber https://t.co/rOwSIv0LgIpic.twitter.com/qvqCsEcHgl pic.twitter.com/BrJ75wpB9J— Lokman Karadag لقمان (@LokmanKaradag1) July 26, 2018