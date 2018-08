JAV Geologijos tarnybos duomenimis, vėlai penktadienį užfiksuotų požeminių smūgių stiprumas buvo apie 6,5 balo. Drebėjimo epicentras buvo už 109 km į šiaurės vakarus nuo Kampungbadžo gyvenvietės vidurio Indonezijojs, o jo židinys buvo apie 539 km gylyje. Gilūs žemės drebėjimai paprastai padaro mažiau žalos. Seismiškai aktyvi Indonezija patenka į vadinamąjį Ramiojo vandenyno ugnies žiedą, kur susiduria tektoninės plokštės ir dažnai įvyksta žemės drebėjimų bei ugnikalnių išsiveržimų. 2004 metų gruodį katastrofinis 9,1 balo žemės drebėjimas prie Sumatros salos krantų vakarų Indonezijoje sukėlė cunamį, smogusį keliolikos Indijos vandenyno šalių pakrantėms ir nusinešusį 230 tūkst. žmonių gyvybių.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.