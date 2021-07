Vis dėlto apie gaisro aukas kol kas nepranešama.

Keturi žmonės buvo suimti, be to, vyksta tyrimas gaisro kilmei nustatyti, per visuomeninį transliuotoją ERT sakė civilinės saugos ministro pavaduotojas Nikas Hardalijas.

Vėlyvą antradienio rytą įsiplieskęs gaisras popietę tebeliepsnojo ir padarė žalos namams, sakė Dioniso – vienos iš gyvenviečių, kurioms grėsmę kelia liepsnos, – meras Janis Kalafatelis.

„Gaisro frontas yra ilgas, jis dar nesibaigė“, – sakė meras ERT.

Nors gaisro antradienio pavakarę dar nebuvo pavykę suvaldyti, „situacija pagerėjo“, nurodė N. Hardalijas.

Su liepsnomis grūmėsi maždaug 141 ugniagesys, palaikomi 10 vandenį pilančių sraigtasparnių ir aštuonių lėktuvų, tačiau jų pastangas sunkino vėjai.

Atėnai © Scanpix / Reuters

Nuo dviejų namų stogų kilo dūmai ir sudegė vienas automobilis, pranešė naujienų agentūros AFP fotografas.

Visuomeninė televizija ERT nutraukė savo programų transliavimą, kad galėtų tiesiogiai nušviesti gaisrą, kurio dūmai pasiekė maždaug už 30 km esantį Atėnų centrą, kur temperatūra antradienį buvo pasiekusi 38 laipsnius pagal Celsijų.

Vasaros mėnesiais Graikijoje, įskaitant Penteliko kalno apylinkes, dažnai kyla miškų gaisrų.

2018 metų liepą 102 žmonės žuvo, vėjų kurstytam miškų gaisrui nusiaubus netoli Atėnų esantį pajūrio kurortą Matį. Tas gaisras pareikalavo daugiausiai aukų šalies istorijoje.