FCC nurodė, kad Havajuose buvo bandomi perspėjimo apie pavojus pajėgumai ir tas darbuotojas pratybas palaikė tikru perspėjimu apie raketinę ataką. Jis sureagavo be savo viršininko žinios išsiuntinėdamas pavojaus pranešimą. Minimo darbuotojo vardas neskelbiamas. Jis ir toliau dirba Havajų nepaprastųjų situacijų valdymo agentūroje, bet buvo perkeltas į kitas pareigas ir nebegali prieiti prie išankstinio perspėjimo sistemos. Salynas Ramiajame vandenyne buvo smarkiai įbaugintas tariamos Šiaurės Korėjos atakos, kai vietos gyventojų ir turistų telefonuose sausio 13 d. apie 8 val. ryte vietos laiku pasirodė įspėjimo pranešimas. Perspėjimą taip pat paskelbė televizijos ir radijo stotys. Išankstinio perspėjimo sistemos valdytojai vėliau patvirtino kad buvo „paspaustas ne tas mygtukas“. Tačiau prireikė 38 minučių, kad būtų paskelbtas pataisytas pranešimas ir atšauktas netikras pavojus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.