Michaelas Rogersas išniro iš minios žmonių, stebėjusių, kuo baigsis incidentas Melburne, per kurį penktadienio popietę vienas asmuo žuvo ir dar du buvo sužeisti.

Socialinių tinklų vartotojai praminė šį vyrą „Troleimenu“ (angl. trolley – vežimėlis), o Melburno labdaros organizacija „Melbourne Homeless Collective“ organizavo lėšų rinkimo akciją. Per ją iki pirmadienio ryto M. Rogersui jau buvo paaukota maždaug 100 tūkst. Australijos dolerių (63,8 tūkst. eurų).

„Mūsų didvyris kuklus ir nė nenutuokė apie šią lėšų rinkimo iniciatyvą, – rašoma sutelktinio finansavimo platformoje „GoFundMe“. – Jis nuostabus. Manome, kad už savo pastangas jis nusipelnė apdovanojimo, kuris iš tiesų galėtų jam pagelbėti.“

Interviu Australijos žiniasklaidai 46 metų M. Rogersas tvirtino nelaikąs savęs didvyriu.

“Treat everyone with respect & kindness” Kiana Tom 🙏🏻 Homeless Michael Rogers tried to stop the Bourke St attack with a shopping trolley. As we battled traffic in our 🚑 - 2 homeless guys who wash windscreens went into traffic control to move cars out of our way. Respect everyone pic.twitter.com/XRHLYyle1q— ricky smyth (@Rickstertez) November 10, 2018