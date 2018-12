Socialiniame tinkle „Twitter“ G. Burke'as parašė, kad jis ir jo pavaduotoja Paloma Garcia Ovejero atsistatydina nuo sausio 1-osios. „Šiuo Vatikano komunikacijos pereinamuoju periodu galvojame, jog būtų geriausia, jei Šventasis Tėvas turėtų visišką laisvę rinkti naują komandą“, – rašė G. Burke'as. Laikinai į jo vietą Pranciškus paskyrė Vatikano komunikacijos biuro narį Alessandro Gisotti. Neseniai popiežius pertvarkė Vatikano žiniasklaidos operacijas nušalindamas ilgametį Vatikano laikraščio redaktorių ir paskirdamas naują redaktorių visos Vatikano žiniasklaidos turiniui.

