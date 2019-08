M. Westerhout netikėtai paliko savo pareigas, D. Trumpui sužinojus, kad ji kalbėjosi su žurnalistais apie jo šeimą ir Baltųjų rūmų reikalus per neoficialų pokalbį, surengtą per pastarąsias prezidento atostogas Naujajame Džersyje, rašo dienraštis „The New York Times“, remdamasis neįvardytais šaltiniais.

Vėliau kitos žiniasklaidos priemonės, tarp jų CNN ir „Politico“, taip pat pranešė apie M. Westerhout pasitraukimą.

Anot CNN, M. Westerhout per minėtą pokalbį su žurnalistais aiškiai nenurodė, kad jos komentarai viešai neskelbtini. Vienas žurnalistas atskleidė pokalbio turinį Baltiesiems rūmams.

M. Westerhout kabinetas Baltuosiuose rūmuose buvo priešais Ovalųjį kabinetą, o JAV žiniasklaida ją neretai pavadindavo D. Trumpo „sarge“.

D. Trumpo administracija deda daug pastangų, kad užkirstų kelią darbuotojams nutekinti informacijos žiniasklaidai. Dėl pranešimų apie Baltųjų rūmų vidaus reikalus prezidentas negailestingai pliekia tiek pareigūnus, tiek žurnalistus.

„The New York Times“ trečiadienį rašė, kad prezidento rūstybę užsitraukusi M. Westerhout nebebus įleidžiama į Baltuosius rūmus.

Vienas buvęs Baltųjų rūmų administracijos pareigūnas CNN sakė, kad D. Trumpą ir M. Westerhout siejo „šilti santykiai“, tačiau diskutuoti apie jo šeimą su žurnalistais yra griežtai uždrausta.

M. Westerhout prisijungė prie ilgos virtinės Baltųjų rūmų administracijos pareigūnų, pasitraukusių po to, kai D. Trumpas 2016 metais buvo išrinktas prezidentu.